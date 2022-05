Los sueños están hechos para cumplirse y Martina Ruggeri lo tiene muy claro. La joven de 19 años es bailarina desde los 6 y hace un tiempo se propuso preparse para competir a lo grande. Fue así que la mendocina ganó una importante competencia que la habilita viajar a España al mundial de danzas que será en junio.

La danza fue parte de su vida casi desde siempre y es una pasión heredada, ya que su mamá y su abuela están ligadas a este arte. Martina empezó a tomar clases de clásico cuando era muy chiquita, pero la disciplina no le gustaba. Pese a eso, bailó hasta los 13 años que tuvo que dejarla por una lesión.

“Cuando arranqué a bailar no me gustaba para nada porque empecé con clásico y me parecía súper aburrido. Mi mamá me obligaba a ir a las clases, pero con el tiempo empezó a gustarme y hoy digo ‘gracias mamá por guiarme’”, confesó Martina en diálogo con Vía Mendoza.

Con el paso del tiempo se dio cuenta que todos los años que practicó clásico le dieron las bases para lo que hoy es como artista. Es que con 19 años quiere comerse el mundo y hace mucho para que eso sea posible.

La mendocina está muy comprometida con su sueño de representar a la provincia en el mundial. Es por eso que a diario le dedica mucho tiempo a preparse para el gran día.

Para ello toma clases de danza con dos profesoras diferentes, con una de ellas de forma particular, va al gimnasio, da sus clases, sale a correr y todo lo acompaña con una buena alimentación supervisada por un nutricionista.

Martina viaja a Europa para competir en el mundial de danzas

Martina baila actualmente, y desde hace algunos años, contemporáneo y jazz, disciplinas de la danza en las que se propuso competir con el acompañamiento de su profesora, Anita Arrieta. “Nos fuimos presentando en diferentes competencias y el año pasado nos presentamos a un Latinoamericano”, contó Ruggeri sobre cómo comenzó a gestarse este sueño.

Martina Ruggeri, la joven que ganó un torneo que la habilita a participar del mundial de danza. Foto: Instagram @marti_ruggeri

Aunque no fue todo color de rosas, ya que rendía de forma virtual y por problemas de internet casi pierde la oportunidad de que el jurado la evalúe. Pero le permitieron grabar un video en el momento con su performance y, con pocas esperanzas, lo enviaron.

Para sorpresa de Martina y su profesora, por la noche llegaron los resultados y no solo se enteró que ganó, sino que eso la habilitó a participar de la competencia mayor, que es el mundial.

Pero fue recién en marzo de este año que le enviaron toda la información del viaje y las fechas. Por lo que desde ese momento no solo se puso firme a entrenar, sino también a juntar el dinero para poder viajar.

Ella tendría que estar llegando a España el 20 de junio por lo que tiene exactamente un mes para juntar alrededor de 700 mil pesos con los que estima poder cubrir todos los gastos. Desde hay un tiempo viene trabajando en esto y ha recibido ayuda, pero aún queda mucho más por recaudar.

La joven habilitó su cuenta de Mercado Pago y para que aquellos quieran y puedan ayudarla con dinero. Los interesados deben enviarlo a su alias: martiruggeri. No hay un monto específico, por lo que cada uno aporta lo que puede.

Además pidió ayuda en algunos municipios y a Turismo y Cultura de la Provincia para que tengan en consideración poder apoyarla con algo de dinero.