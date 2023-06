Suspenso en el tramo decisivo del Top 8 del Rugby de Cuyo: ¿Qué equipo acompañará a Marista a la semifinal?

Marista, que ya clasificó de manera anticipado, espera por otros tres equipos del Top 8 que lo acompañarán a las semifinales. Tras disputarse la fecha 12 del rugby cuyano, los protagonistas dejaron más intriga que clasificaciones.

Cómo salieron los partidos en la fecha 12

Marista goleó a Liceo por 71 a 36, en el clásico de Carrodilla e indicó que es más dueño que nunca de la cima de las posiciones. Los Curas, que ya se habían asegurado el pase a la semi, sumaron por tries de Lucas Bartolini (2), Alejo Videla (2), Facundo Ruiz (2), Valentín Gonzálvez, Genaro Podestá, Telmo Fernández, Alejandro Pronce y Santiago Dora, más 8 conversiones de Genaro Podestá.

En tanto que para los Clavos, las conquistas fueron a través de Nicolás Moreno, Agustín Correa Llano, Estanislao Correa Llano, Carlos Wengorra y Lucca Dámbola, más 4 conversiones y un penal de Ramiro Pérez.

Por su parte, Banco viene perdiendo terreno. Perdió frente a Neuquén por 30 a 26 y peligra su posición de privilegio. Con esta (su segunda derrota) está obligado a ganar en sus próximos compromisos para clasificar y no la tendrá fácil, porque será primero ante Teqüe y luego cierra frente a Los Tordos.

Por su parte, Neuquén, mantiene la ilusión ya que matemáticamente tiene chances de meterse entre los mejores 4. Pero para eso deberá derrotar a Liceo y Teqüe.

Los tantos de los de Chacras fueron por tries de Julián López y Fabricio Stirpa, más 4 penales y 2 conversiones de Francisco García Salazar. Neuquén RC, por su parte, marcó con tries de Guido Michelutti (2), Ezequiel Nievas y Franco Mastrocci, más 2 conversiones y 2 penales de Francisco Schiavone.

En San Juan, los Universitario empataron con Teqüe en un deslucido duelo que se destacó por mucho juego en el piso. Los equipos empataron en 23 y se fueron a casa con gusto amargo.

Si bien para la UNSJ ya no había posibilidades, sí para Teqüe que aunque se vean lejanas las chances, no es imposible. Tendrá que ganar los dos partidos que le quedan y, a su vez, esperar que Los Tordos y Liceo sumen la menor cantidad de puntos.

Finalmente, Los Tordos, que superó a San Juan RC sufriendo más de la cuenta (37-33), deberá ganar uno de los dos partidos que le quedan (UNSJ y CPBM) para asegurar su pasaje a semifinales.

Los tantos del Azulgrana llegaron por tries de Damián Barrionuevo (2), Matías Farah, José Corengia y try penal, más 2 conversiones y 2 penales de Pedro Lértora. Mientras que el Piuquén sumó con tries de Bautista Scadding, Santiago Albarracín, Ignacio Herce, Mariano Reinoso y Joaquín Farré, más 4 conversiones de Mariano Reinoso.

El próximo fecha:

Neuquén – Liceo

Teqüe - CPBM

UNSJ - Los Tordos

San Juan - Marista

Posiciones: Marista 52, CPBM 34, Los Tordos 33, Liceo 31, Teqüe 26, Neuquén 23, UNSJ 19 y San Juan 8.

Rugby Femenino: la “U” está imparable

Se disputó una nueva fecha del certamen que disputa el rugby femenino, que al igual que los varones tuvieron lugar este fin de semana.

El torneo organizado por la URC tuvo nuevamente como ganador al elenco de Universitario, equipo que volvió a quedarse con la Copa de Oro tras vencer a Peumayén por 26-5.

Mientras que en la Copa de Plata, Belgrano de San Rafael se quedó con el marcador a favor por 34-0 ante su vecino y anfitrión, San Jorge.

A continuación, todos los resultados de la jornada en San Jorge Rugby.

Zona A

Universitario 26-7 Belgrano

Belgrano 10 -0 Pumai

Pumai 0-33 Universitario

Zona B

Peumayén 44-0 San Jorge

San Jorge 32 - 0 Combinado

Combinado 0 - 34 Peumayén

Copas

Bronce: Pumai - Combinado (suspendido)

Plata: San Jorge 0 - 34 Belgrano