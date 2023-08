Sin Banini ni Cruz, la Selección Argentina femenina se prepara para la fecha FIFA en Japón con otras dos mendocinas

Las mendocinas Chiara Singarella y Catalina Roggerone fueron convocadas por el entrenador de la Selección Argentina femenina, Germán Portanova, para formar parte del equipo que disputará el amistoso internacional (Fecha FIFA) en Japón, el próximo sábado 23 de septiembre.

Singarella fue parte del elenco nacional que disputó el Mundial de Australia/Nueva Zelanda junto a Julieta Cruz, quien para esta cita a Oriente no fue llamada debido a su compromiso con Boca Juniors y la Copa Libertadores; y Estefanía Banini, quien había confirmado que éste Mundial sería el último con la camiseta albiceleste.

Singarella y Roggerone Foto: Redes Sociales

Pese a estas ausencias, Chiara no estará sola y tendrá a su coterránea Catalina Roggerone, a quien ya conoce y mantienen una enorme amistad después de haber compartido equipo en Independiente Rivadavia, además de seleccionados Sub 17 y Sub 20. Ambas son mediocampistas que pueden jugar compartiendo cancha, ya que son perfiles diferentes.

Las citadas son bien conocidas por la mayor, ya que en el proceso de juveniles estuvieron compartiendo entrenamientos. En el caso de Singarella, amistosos, previa y Mundial. Por lo que la adaptación con las mayor no fue inconveniente y el técnico Germán Portanova las tuvo siempre en cuenta, pensando en lo que viene: Juegos Panamericanos, Copa América y próximo Mundial.

La fecha FIFA será el 23 de septiembre, a las 00 horas de Argentina, en el estadio Fukuoka/Kitakyushu.

Las convocadas