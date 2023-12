Incendios en Mendoza: seria preocupación de ambientalistas por los animales afectados y en peligro de extinción

Después de la seguidillas de incendios forestales en los cerros de Mendoza y desmontes, los ambientalistas quedaron seriamente preocupados por cuánto afectó el fuego en grandes dimensiones a los animales de la zona. Se trata de la fauna silvestre, de los cuales algunos están en peligro de extinción.

Incendio en el cerro: los animales huyen por falta de comida

Para interiorizarnos sobre las posibles bajas de estos animalitos que viven en los cerros de la provincia, recientemente afectados por los incendios forestales causados por negligencia de la gente, Vía Mendoza consultó a una de las referentes y presidente de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra, quien dio detalles de la problemática que este siniestro causó a la fauna autóctona.

Incendio en cerro peral, en El Challao, controlado. Foto: Gobierno de Mendoza

“Los incendios en zona de cerros (los dos anteriores en El Challao y el último de ruta 13) impactó todo lo que es la fauna silvestre se ha visto afectada porque se han quemado las plantas donde estaban los nidos de diferentes especies, en plantas como chañales o algarrobos pequeños. Entonces todo eso seguro murió, y posiblemente sean los casos de pequeñas lagartijas, arañas pollitos, pequeños roedores como cuises y tunduques, y aves pequeñas que no deben haber tenido tiempo de huir. Seguramente, animales más grandes como zorros y guanacos sí o pudieron hacer, pero el resto, debe haber sido una gran pérdida”, expresó al médica veterinaria.

Reptiles, roedores, guanacos y zorros, entre otros, afectados por incendios en los cerros de Mendoza. Foto: Web

Y enumeró, afirmando que “en esas zonas existen jilgueros, jilgueros mixtos, siete cuchillo, calandrias, cacholotes, yal, teste boquense, cabecitas negras, jilguero negrillo -éste último en peligro de extinción- que se debe haber visto afectado. Además, serpientes como culebras, yararás, alacranes, que para la gente en buena hora que se mueran, pero son animales que cumplen un rol en el ecosistema y son alimento de otros, a su vez”.

Aves afectadas por incendios en los cerros de Mendoza Foto: Web

Ibarra sostuvo además que estos incendios también causaron una tremenda pérdida de cobertura vegetal que impactan en el suelo del piedemonte mendocino porque “no habrá platas que lo sujeten, por lo que existirá voladura del suelo y en el caso de lluvias hasta aluviones porque no hay nada que retenga el agua. Y si bien en Mendoza no llueve nunca, cuando sucede lo hace repentinamente y tiene serias consecuencias”.

El impacto de los desmontes, otro problema a resolver

La titular de la Fundación Cullunche explicó además que el problema de los desmontes por emprendimientos inmobiliarios es otro de los serios problemas que afecta al ecosistema en los cerros.

Y si bien desde el Gobierno se viene controlando e imponiendo sanciones a quienes desarrollaron barrios o condominios por incumpliendo con las regulaciones ambientales, desde la Fundación Cullunche entienden que existen algunas “incoherencias”.

“Al problema de los desmontes como consecuencia de los incendios, no dejo de decir que se le suman las hectáreas que han desmontado frente a la cárcel por ruta 7 para hacer un Parque Fotovoltáico. Fueron 54 hectáreas y piensan desmontar un total de 240 ha. en todo lo que inicialmente iba a ser para la Fundación Cullunche un proyecto de Reserva Provincial que le habíamos puesto de nombre El Jarillal. Eso también es pérdida de cobertura vegetal”, sostuvo considerando que “es muy grave lo que ha pasado y está pasando”.

Los desmontes afecta el ecosistema de los montes mendocinos. Foto: Instagram

“Es muy difícil porque el Gobierno debe aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial de manera más agresiva y que se ejecute la ley ante emprendimientos inmobiliarios que atentan con seguir desmontando el monte nativo. Si bien han parado algunos de esos proyectos, hay bastante incoherencia en el accionar”, agregó.

-¿Por qué no se concretó lo de El Jarillal?

-Porque no llegamos a tiempo y ellos tenían pensado desmontar esas hectáreas para hacer el Parque Fotovoltaico en vez de buscar algún lugar una zona que ya estuviera degradado e impactado. Usaron ese precioso manto de 240 ha. que estaba impecable. Y fiscalía de Estado se expidió a favor del Gobierno diciendo que no estábamos a tiempo y era improcedente nuestra denuncia.

Qué hacer desde la población para cuidar nuestro ecosistema en cerros

Desde la Fundación Cullunche recomiendan tomar conciencia que somos parte de estos cerros y montes, y que en ellos hay un ecosistema que conservar.

Por lo que cada mendocino y turista debe “ser respetuosa del ambiente, ser cuidadosos. Principalmente cuando acampamos, no hacer asados en montes nativos y menos con la sequía que hay y las altas temperaturas. Cualquier chispa es propicia para generar un incendio. Y se debe tener en cuenta que donde vos estás, hay seres vivientes y sintiente cuyo hogar es el monte nativo”, concluyó Ibarra.