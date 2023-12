Conocé a la bombera voluntaria de Luján de Cuyo que quiere ser Reina de la Vendimia 2024

Paz Egea es una joven chica de 18 años que desde muy chica encontró la vocación dentro del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo. Vive en Las Vegas junto a su padres Pablo y Paula (ambos alfareros) y tres hermanos; y aspira seguir su camino por la Medicina. No hay dudas que “salvar vidas” es lo suyo.

Paz Egea es representante distrital de Potrerillos, integran el cuerpo de bomberos voluntarios de Luján y quiere ser médica

Cómo surgió la idea de ser bombera

Hace más de un año que es miembro del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo y ya estuvo luchando frente las llamas y situaciones de rescate.

Según Paz, todo comenzó cuando su papá le propuso hacer el curso, tomando en cuenta que él ya estaba en funciones dentro del cuartel.

“Hice el curso con mi papá a mediados de 2021 y hace alrededor de un año que estoy en las emergencias” afirmó a Los Andes.

En tanto que expresó: “El miedo es parte de este trabajo y creo que es bueno sentirlo porque, si así no fuera, podríamos correr peligro de muerte a cada rato. Siento miedo y es normal”.

Y luego agregó: “Somos seis guardias rotativas, unos cien integrantes distribuidos en ellas y el trabajo es constante”.

“Creo que haber integrado el cuartel es la mejor decisión que pude haber tomado y se lo agradezco a mi papá, que un día me pidió que lo acompañara”, confesó.

Y sostuvo: “Nunca me imaginé que iba a estar sintiendo la adrenalina de una sirena, del llamado hacia una emergencia, vistiendo el equipo reglamentario. Estar alerta me encanta, siento que me enamoré de esta actividad y que llegó a mi vida para quedarse”.

Es Reina, bombera voluntaria y quiere ser médica

El empujón a ser Reina de la Vendimia

Concentrada en sus obligaciones como estudiante (aspira a ingresar a la Facultad de Medicina) y como bombera (prestando servicio en el cuartel), la propuesta de ser reina le surgió tras la insistencia de una amiga.

Esa propuesta le rondó por la cabeza, pero decidió su corazón, sus raíces y la nostalgia de una época de infancia que, sin dudas, es inolvidable.

“Mi familia es de Ingeniero Giagnoni, en Junín, lugar donde viví hasta los siete años. Mi abuelo es enólogo, entonces, los viñedos, la cosecha, la vendimia, es algo que se vivió en mi casa como algo propio, natural”, recordó a Diario Mendoza.

Y luego reconoció que “me hubiera gustado mucho representar a Giagnoni, pero bueno… ya no vivo allí. Ahora vivimos en Las Vegas y, por eso, represento a Potrerillos”.

El 20 de noviembre fue finalmente nombrada Reina de Potrerillos y ante esto dijo estar “contenta y voy a seguir el proceso que deben cumplir siempre todas las chicas”, expresó.

Y en cuanto al cuartel de bomberos, Paz sabe que tiene el incondicional apoyo de sus compañeros. Y seguramente tendrá su hinchada particular en el acto departamental.