La batalla de Sebastián Pérez y Santiago Manrique en La Voz Argentina no se lució como Ricardo Montaner esperaba. Sin embargo, el coach venezolano se quedó con el mendocino para que pase a la próxima etapa del programa. Si bien Montaner ponderó una vez más la voz de Sebastián, dijo que aún está en deuda.

La canción elegida fue “Perfect” de Ed Sheeran y ambos competidores sumaron sus guitarras a la presentación. Durante el ensayo y puesta a punto, el co coach de Ricardo Montaner, Nahuel Pennisi ya los había escuchado nerviosos y le corrigió a Sebastián suavizar su voz en los momentos en los que cantaba junto a Santiago. “Cuando hacés dúo estaría bueno que lo que rompés de tu voz sea menos”, sugirió y los alentó a disfrutar de la batalla.

Si bien Montaner les pidió que hicieran los deberes para llegar mejor preparados a la batalla, la presentación no cambió demasiado. En este sentido, Lali les hizo notar que los vio nerviosos y sólo se jugó por decirle a Sebastián: “Tenés una voz linda, pero cerrada”.

Los hermanos Mau y Ricky fueron más severos. “No me gustó. Ustedes son muchísimo mejores que lo que demostraron aquí. Me gusta el color de voz de Sebastián, pero me hubiese gustado más”, soltó sin dudar Ricky Montaner.

Sebastián Pérez y Santiago Manrique cantaron "Perfect" de Ed Sheeran en la batalla de La Voz Argentina. Imagen de la TV

Soledad Pastorutti también confesó que esperaba un poco más, pero trató de justificar con el hecho de que “cantar a dúo no es fácil”. Y si bien admitió que a “Seba la canción le quedó mejor”, consideró que “son dos voces diferentes”.

A la hora de dar su devolución, Montaner repitió lo del ensayo y les reclamó que no hicieron los deberes. “Tenían que ensayar para que uno no sobresaliera más que otro. Ninguno estuvo a su máxima expresión”, señaló el coach y finalmente comunicó su decisión: “El que lució menos por su postura tímida es Santi... Seba sigue con nosotros”.

Sin darse cuenta de que lo habían nombrado como ganador de la batalla, Marley lo tuvo que repetir. Luego, Sebastián se justificó: “Estoy contento, pero todavía no caigo”.

Vale recordar que tanto Santiago como Sebastián tuvieron las redes sociales en contra luego de que hubiesen pasado la audición a ciegas.

Ricardo Montaner Imagen de la TV

Por un lado, a Santiago -de 26 años, hijo de una brasileña que le inculcó su pasión por la música- lo señalaron como “acomodado” por ser conocido de Stefi Roitman, novia de Ricky Montaner.

Por otro, Sebastián Pérez cosechó unas cuantas críticas en las redes sociales la noche de su audición porque lo tildaron de arrogante y agrandado. Además, luego de que Montaner se diera vuelta, el gesto que realizó el venezolano levantó una serie de suspicacias, incluso llegaron a comentar que Sebastián era un perno para el Team Montaner.