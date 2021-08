Agustina Gandolfo, Lautaro Martinez y Nina ya están en Italia nuevamente, luego de pasar unos días con la familia en Argentina. La modelo constantemente está compartiendo momentos de su vida, por lo que durante la semana de la Lactancia Materna, Agustina contó una intimidad.

“A caprichito se le ocurrió comer en una calle donde no había un banquito asique salió tetita caminando”, contó la modelo en su posteo.

De paso, Agustina aprovechó para concientizar sobre la lactancia materna y animó a sus seguidoras contar sobre los “lugares raros donde dieron teta”.

Las anécdotas de las seguidoras

Quienes siguen a Agustina en Instagram se sumaron al pedido de la rubia y compartieron sus experiencias con sus bebes. Una contó que amamantó “en pleno movimiento, haciendo trekking”. Más de una expresó que le tocó dar la teta en la cola del supermercado.

Las mamás son conscientes que sus bebés no tiene noción de dónde están cuando quieren el pecho. Ni siquiera estar en las cataratas del Iguazú detuvo al hijo de una de las madres que comentó, contó que “salió teti en medio de la pasarela”.

No es la primera vez que la modelo comparte una foto amamantando a su hija, es una fiel representante de la naturalización de la lactancia.

Entre todas las madres se comentaron, también habían mensajes que reflejan el alivio que sienten algunas al saber que no están solas en el camino de la maternidad. “Me da paz saber que hay más mamás que me entiendan”, escribió una.

Además, con los comentarios del posteo de Agustina, se confirmó que la lactancia es algo natural y común de la vida. “Aguante la lactancia en la vía pública, al que no le guste que no mire”, comentó una mamá.