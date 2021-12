El torneo Regional Amateurs de fútbol organizado por el Consejo Federal de AFA, ya tiene los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria, los cuales se disputarán este sábado 18 y domingo 19, correspondiente a los partidos de ida. En tanto, el miércoles 22, se jugarán los partidos de vuelta. Luego de los cruces de la Primera Ronda Eliminatoria, la competencia retornará el 9 de enero de 2022.

Los cruces de ida

La Región Cuyo tendrá partidos determinantes este sábado, cuando se enfrenten por los cruces de ida.

Mendoza: San Martín que clasificó primero en la Zona 3, visitará el sábado a El Porvenir de San Rafael quien clasificó como mejor tercero en la zona 5. En tanto, otro partido clave será el que disputen Gutiérrez SC y Ferro CO de General Alvear, equipo que se ubicó primero en la zona 5.

Nada despreciable será el partido que protagonizarán Fadep (segundo de la zona 3) quien recibirá a la sorpresa de la región, Independiente Calle Larga de San Rafael que viene de ganar la zona 5 de forma invicta. En el Sur, Balloffet y Argentino de General Alvear, será quienes cierren los partidos. El ganador de este cruce, se enfrentará en la tercera ronda, al ganador que salga del partido entre Fadep e Independiente.

San Luis: Jorge Newbery (segundo en la zona 1) tendrá la obligación de ganar cuando reciba a Huracán de San Luis quien ganó la zona 2. Nada fácil será el choque que protagonicen San Martín de Merlo quien recibirá a EFI Juniors de San Luis, equipo que clasificó primero en la zona 1.

San Juan: Angaqueros recibirá a Juventud Alianza quien llega como clasificado en el primer lugar de la zona 6. Colón (segundo zona 6) recibirá a Peñaflor quien clasificó primero en la zona 7.

Primer Ronda Eliminatoria

1) Huracán (San Luis) vs. Jorge Newbery (Villa Mercedes).

2) E.F.I. Juniors (San Luis) vs. General San Martín (Villa de Merlo).

3) Juv. Alianza (Santa Lucía) vs. Angaqueros del Sud (Dos Acequias).

4) Peñaflor (Villa Don Bosco) vs. Colón Junior (San Juan)

5) At Club San Martín vs. Sp. El Porvenir (San Rafael).

6) Ferro Carril Oeste (General Alvear) vs. Gutiérrez Sport Club.

7) Independiente Calle Larga vs. Fundación Amigos (Russell).

8) Sp. Balloffet (San Rafael) vs. Sport Club Argentino (General Alvear).

Fixture torneo Regional Zona Cuyo

Segunda Ronda Eliminatoria

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2

B: Ganador de 3 vs. Ganador de 4

C: Ganador de 5 vs. Ganador de 6

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8

Tercera Ronda Eliminatoria

I: Ganador de A vs. Ganador de B

II: Ganador de C vs. Ganador de D

Cuarta Ronda Eliminatoria

Ganador de I vs. Ganador de II

Partidos y Arbitros

Estos son los partidos y designación de árbitros para los encuentros de la Primera Ronda eliminatoria del torneo Regional, Región Cuyo. En el encuentro entre Juventud Alianza (San Juan) y Angaqueros del Sud se efectuó un cambio de árbitro (ver nota).

Encuentros: At. Club San Martín vs. Sp. El Porvenir (San Rafael). Sábado a las 18. Arbitro: Rodrigo Cabrera (Malargüe). Ferro Carril Oeste (General Alvear) vs. Gutiérrez Sport Club. Sábado a las 18. Arbitro César Castro (Caucete - San Juan); Independiente Calle Larga vs. Fundación Amigos (Russell). Sábado a las 17. 30. Arbitro: Pablo Núñez (San Juan). Sp. Balloffet (San Rafael) vs. Sport Club Argentino (General Alvear). Sábado a las 17.30. Arbitro: Adriel Araya (Mendoza). Huracán (San Luis) vs. Jorge Newbery (Villa Mercedes). Domingo a las 20. Arbitro: Leandro Acosta (Río Cuarto). E.F.I. Juniors (San Luis) vs. General San Martín (Villa de Merlo). Domingo a las 19. Arbitro: Carlos Parraga (Villa Mercedes). Juv. Alianza (Santa Lucía) vs. Angaqueros del Sud (Dos Acequias). Sábado a las 17. Arbitro: Diego Castelino (Mendoza). Peñaflor (Villa Don Bosco) vs. Colón Junior (San Juan).

Arbitros

Reglamento

Clasifican a la Segunda Ronda: los ubicados en el primer de cada zona y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de todas las zonas. (Total: 4 equipos).

Segunda Ronda: Estará integrada por los 4 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido.

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

La posición 1° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo más puntos en la Primera Ronda.

La posición 2° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo el segundo mayor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 3° le corresponde al club que ubicado en el primer lugar obtuvo el menor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 4° le corresponde al club clasificado como mejor segundo en la Primera Ronda.

1) En caso de existir igualdad en puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes ubicados en el primer lugar en la Primera Ronda, se utilizará la siguiente metodología de desempate:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

c) Sorteo.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º c 4º y 2º c 3°. Actuarán de local las posiciones 1° y 2°. Los dos ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.