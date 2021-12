Este fin de semana se define la fase clasificatoria del torneo Regional organizado por el Consejo Federal de AFA en la Región Cuyo, donde los equipos mendocinos integran la zona 3, 4 y 5.

Cuando resta una fecha, Mendoza tiene 4 equipos clasificados: San Martín (Mendoza), Independiente Calle Larga y Balloffet de San Rafael, además de Argentino de General Alvear. El fin de semana se disputará la última fecha, y quedan 2 lugares que se disputan 5 equipos en las distintas zonas.

Resultados y posibilidades para clasificar

Zona 3: el León del Este derrotó a Talleres 3-2, clasificó a la segunda fase y este domingo enfrentará a Gutiérrez SC (3ro. con 6 puntos), equipo que tiene la necesidad de ganar y esperar que Fadep (2do. con 8 unidades) no logre una victoria ante Andes Talleres, equipo que ya no cuenta con posibilidades de clasificar. Próxima fecha (última), se disputará el domingo, desde las 18: Fadep vs. Talleres y Gutiérrez SC vs. C. San Martín.

Fadep con igualar ante Andes Talleres pasará de fase en la zona 3, junto a San Martín que ya clasificó.

Zona 4: la última fecha no tendrá atractivos teniendo en cuenta que Independiente Calle Larga (San Rafael) y Sp. Balloffet (San Rafael) ya están clasificados. Independiente Calle Larga derrotó 3-2 a Deportivo Malargüe, y Sportivo Balloffet venció 2-0 a Vialidad Nacional. Próximos fecha (domingo a las 17): Vialidad Nacional vs. Independiente CL y Balloffet vs. Dep. Malargüe.

Zona 5: Argentino de General Alvear es el único clasificado, mientras que por la segunda plaza tiene posibilidades de clasificar; Pacífico, Ferro CO y el Porvenir. Próxima fecha: el sábado se enfrentarán desde las 18, Argentino vs. El Porvenir.

De ganar El Porvenir ante el líder de la zona y ya clasificado Argentino, quedaría segundo con 8 puntos, pero deberá esperar para saber si pase de fase, hasta el domingo, cuando desde las 18, se enfrenten Ferro CO y Sport Club Pacífico, ambos con 7 puntos. Un empate clasificaría a Pacífico por diferencia de gol.

Sport Club Pacífico se juega la clasificación junto a Ferro en el partido clave en General Alvear.

Región Cuyo - Clasificados

Zona 1: Esc. de Fútbol Infantil Jrs. (San Luis) y Jorge Newbery (Villa Mercedes).

Jorge Newbery (Villa Mercedes) festejó la clasificación

Zona 2: Gral. San Martín (Villa de Merlo) y Huracán (San Luis)

Zona 3: Atl. San Martín (Mendoza)

Zona 4: Independiente Calle Larga (San Rafael) y Sp. Balloffet (San Rafael)

Zona 5: Sp. Argentino (General Alvear)

Zona 6: Juventud Alianza (San Juan)

Zona 7: Peñaflor (San Juan)

Posiciones

Posiciones Región Cuyo

Tabla de terceros con posibilidades de clasificar

Tabla de terceros con posibilidades de clasificar a la siguiente fase del Torneo Regional, cuando resta una fecha por disputarse.

Gutiérrez SC buscará la clasificación ante San Martín

Reglamento

Región Cuyo fase clasificatoria

Primera Ronda: está integrada por 3 zonas de cuatro 4 equipos cada. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda: los ubicados en el primer de cada zona y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de todas las zonas. (Total: 4 equipos).

Segunda Ronda: Estará integrada por los 4 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido.

El ordenamiento de los clubes para determinar los enfrentamientos será de la siguiente manera:

La posición 1° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo más puntos en la Primera Ronda.

La posición 2° le corresponderá a club que ubicado en el primer lugar obtuvo el segundo mayor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 3° le corresponde al club que ubicado en el primer lugar obtuvo el menor puntaje en la Primera Ronda.

La posición 4° le corresponde al club clasificado como mejor segundo en la Primera Ronda.

1) En caso de existir igualdad en puntos para efectuar el ordenamiento de los clubes ubicados en el primer lugar en la Primera Ronda, se utilizará la siguiente metodología de desempate:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

c) Sorteo.

Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1º c 4º y 2º c 3°. Actuarán de local las posiciones 1° y 2°. Los dos ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.