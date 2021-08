Tal como lo habían anunciado, este jueves comienza el paro por 48 horas de todo el profesional de la salud de la provincia de Mendoza.

Médicos, licenciados en enfermería y residentes desde este jueves hasta el sábado no trabajarán para reclamar la reapertura de paritarias y el cumplimientos de los acuerdos alcanzados.

La medida que se extenderá entre las 0 del jueves 5 y las 0 del sábado 7 de agosto. “Advirtiendo, que a pesar de los infructuosos reclamos con el objeto de que se proceda a la apertura de comisión negociadora otorgando garantías compensatorias, se ha dispuesto, huelga general sin asistencia a los lugares de trabajo”, destaca el comunicado.

Este lunes, mientras se comenzaba con la vacunación de los adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo, los profesionales realizaron una marcha en la puerta del hospital Notti reclamando mejoras.

“El Gobierno dice que nos otorga un aumento de 29%, cuando en realidad es del 14,6% sacándolo matemáticamente. Y si le ponen las sumas en negro, hoy están y mañana no. De los 54.000 pesos que nos han dado en negro, solo van a reconocer 6.000 pesos y no dicen donde los van a poner, por lo que al ser una suma fija se lo come la inflación”, comentó Del Pópolo, la secretaria gremial del AMPROS.