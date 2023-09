Preocupación y tristeza por la enorme mortandad de ganado tras 20 días de temporal de nieve en Malargüe

Es desoladora la situación que están viviendo el sector rural de Malargüe, tras el temporal de nieve que azota a la región y que ya lleva 20 días. Como consecuencia 500 puesteros debieron ser rescatados y asistidos con abrigo y comida tras quedar aislados, además, de miles de animales muertos que quedaron bajo la nieve y otros que aún no fueron hallados.

Sobre esta preocupante realidad, Via Mendoza dialogó con Lisandro Jaeggi, de la Sociedad Rural del Secano Mendocino del departamento sureño, quien nos acercó más información sobre el triste momento de los malargüinos que necesitan que se conozca, para tomar conciencia de las grandes pérdidas de la gente del lugar.

Grupos solidarios asisten a los puesteros aislados de Malargüe

Según confió Lisandro, no hay números de muertes de ganado en concreto. A 20 días del temporal, todavía hay productores que siguen buscando a sus animales que quedaron dispersos en busca de comida.

El titular de la Sociedad Rural explicó que por ser un clima seco, los animales van en busca de mejores pasturas en zonas altas. Y “al suscitarse el temporal en tan solo 24 horas causó tantas pérdidas y muchos animales dispersos en el campo. Fueron los casos de los llamamos ‘ganado mayor’, es decir, bovinos y equinos que estaban en zonas más alejadas. En cuanto que, a cabras y ovejas, “pudieron encontrarlas pero con un porcentaje alto de muertes”, aseguró

Jaeggi confió en tanto que “por suerte ya no hay personas aisladas pero sí hay lugares donde no se puede llegar por la acumulación de nieve”.

La nieve acumulada llegó a superar el metro y medio.

Las muertes de ganado no fueron las únicas pérdidas

Según aclaró Jaeggi, las muertes de animales en Malargüe no son las únicas pérdidas de esta economía ganadera, ya que “hay un alto porcentaje de abortos en caprinos, que afecta un 35% de productores. Es una situación súper compleja para el sector, ya que en esta época los bovinos están pariendo y las que se encontraron, estaban en muy mal estado. Y en caprinos, la parición eran a fin de este mes, por lo que en cuestión de gestación estaban en un momento crítico”.

Por lo manifestado, “no hay muchas esperanzas de hallarlos vivos”, por lo que se considera una enorme pérdida que repercutirá a largo plazo entre los productores. Y mucho menos cuanto el tiempo no ayuda, ya que zonas altas de Malargüe la nieve y la lluvia no dan tregua.

Por el temporal de nieve muchos animales murieron.

Preocupación de los productores

Tras esta situación sigue existiendo una gran demanda de forraje, pese a que estamos recibiendo ese aporte desde distintos sectores privados y asociaciones de la provincia con centeno, un alimento fundamental para los animales. En tanto que del Gobierno recibiremos maíz desde este martes, para tratar de recuperar los animales con los que se cuentan.

Según Lisandro “hay que pensar cómo acompañar a los productores y puesteros que en este periodo no van a tener crianza de chivito, que es su ingreso más importante; además de la disminución del número de madres caprinas”.

Por tal razón “se está planteando un sistema de retención de vientre, y que no se venda lo poco que les queda. Lo cual estará afectado la venta de éstos en noviembre, como los de terneros que son en marzo y abril”.

Ayudan a los puesteros con alimento para el ganado.

Por lo que es importante “que se visibilice esta situación que preocupa mucho. Porque hubo dos productores muertos, además de las bajas en ganado y personas aisladas. Y no sé si Mendoza tomó dimensión de esta preocupante situación”, sostuvo.

“Es una economía muy frágil donde los productores no están formalmente constituidos, están encuadrados dentro de ‘economía de subsistencia’ y serán temporadas y próximos años muy difíciles para ellos”, concluyó Jaeggi.