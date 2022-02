La Vendimia 2022 trajo una nueva polémica y gira entorno de la reina de Guaymallén. En 2021 el municipio aprobó una ordenanza con la que eliminaron la elección de las reinas, el que quedó sin efecto luego de que la Justicia sacó un fallo con el que obligó al departamento a presentar una reina para las actividades oficiales y el Acto Central.

Así, finalmente el municipio de Guaymallén decidió que la representante del departamento sea Sofía Grangetto, reina elegida en el 2020 y que continuó con su mandato hasta el 2021 por la pandemia. Ésta había sido la propuesta del gobernador Rodolfo Suarez y que el intendente Marcelino Iglesias y su equipo consideraron.

Por lo que desestimaron la elección paralela que realizó la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) en Maipú, donde eligieron a Julieta Lonigro como reina departamental con el aval de vecinos y de las exreinas de la Vendimia.

Vendimia 2022. La reina de la Vendimia del Departamento de Guaymallén Julieta Belen Lonigro (22) , representó al Distrito Los Corralitos Foto Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

Incluso, el domingo Sofía Grangetto participó de la Bendición de los Frutos y se mostró incómoda y molesta con el rol que desde el municipio le pidieron que cumpla.

“Hoy vengo con otro mensaje: ¡Basta de Reinas! Tengo otra postura. ¿Por qué se pone a las reinas como si fuesen un producto, un fiambre que te ponen ahí a la vista? ¡Basta! ¡Basta! Podemos representar a nuestro departamento desde otro lugar. Podemos mostrar a los productores, tenemos cosas hermosas en Guaymallén”, dijo la joven.

“La lluvia que tuvimos hace poco fue terrible, y en eso hay que enfocarse. La Justicia nos está obligando a venir: nosotros no queríamos venir”, expresó tajante Sofía.

“Cuando gané, en el año 2020, sentí malos tratos. Hubo gente que me trató de que siempre se elige rubias de ojos claros, me cosificaron, me juzgaron sin conocerme. También hablaban de mi físico... hicieron lo que quisieron”, contó sobre su experiencia anterior.

Quién acompañará a Sofía Grangetto en la Vía Blanca y Carrusel

La Bendición de los Frutos no es el único evento al que Sofía Grangetto tendrá que asistir como la reina o representante de Guaymallén tras la decisión de la comuna. También está la Pisada de la Uva, la Fiesta de la Cosecha, la Vía Blanca y Carrusel y el acto central el 5 de marzo.

Ante esta situación, pero especialmente ante la Vía Blanca y Carrusel, se abrió un nuevo interrogante entorno a quién acompañará a Sofía en el carro de Guaymallén. Es que tradicionalmente las reinas distritales son quienes acompañan a la reina departamental en ambos eventos que se desarrollan por las calles céntricas de Mendoza.

Por lo que tendrán que convocar a la corte 2020 o evaluar quién subirá al carro a acompañar a Sofía en medio de un momento tenso, ya que las exreinas de la Vendimia de Guaymallén y vecinos avalan a Julieta Lonigro como su reina departamental.

Incluso, varias reinas distritales 2020 manifestaron su repudio a que Sofía se haya presentado a llamado del Municipio y apoyaron a Julieta como reina de la Vendimia de Guaymallén 2022.

Por lo tanto, si fuera Julieta la reina que iría en el carro el viernes 4 y el sábado a la mañana, contaría con una corte de reinas, las jóvenes que representaron a los distritos en la elección que tuvo lugar en Maipú, en el Museo del Vino y la Vendimia. Pero también tendría el apoyo de las reinas distritales 2020.

Las reinas distritales 2020 apoyan a Julieta Lonigro como reina departamental de Guaymallén 2022. Foto: Captura de historias.

Las reinas distritales 2020 apoyan a Julieta Lonigro como reina departamental de Guaymallén 2022. Foto: Captura de historias.

Las reinas distritales 2020 apoyan a Julieta Lonigro como reina departamental de Guaymallén 2022. Foto: Captura de historias.

Las reinas distritales 2020 apoyan a Julieta Lonigro como reina departamental de Guaymallén 2022. Foto: Captura de historias.

Las reinas distritales 2020 apoyan a Julieta Lonigro como reina departamental de Guaymallén 2022. Foto: Captura de historias.