Luego de toda la polémica con las Reinas de Guaymallén se determinó que Sofia Grangetto, Reina departamental elegida en el 2020, sea quién esté presente en los eventos. La joven recibió mensajes violentos en su cuenta personal de Instagram por parte de varones que se mostraron fanáticos de la elección de las Reinas. Luego de mostrar cada mensaje publicó su descarga.

La Reina de Guaymallén recibió varios mensajes violentos de hombres que la insultaron y degradaron mediante mensajes privados que enviaron a su perfil personal de Instagram. La joven los mostró en sus historias y realizó un descargo diciendo “basta de Reinas”.

Los mensajes que la joven mostró se visibiliza cómo varones la agradan de manera virtual por la decisión que tomaron desde la Suprema Corte de Justicia. Entre los mensajes tratan a la Reina como una persona que se aprovecha de las situaciones y que no deja disfrutar a la Reina elegida de su departamento este año, como si la decisión fuera solo de la soberana.

Uno de los mensajes que le llegaron responsabilizan a ella y al Gobierno Departamental por la decisión que se tomó de que Sofía sea quien represente al departamento. “Quieren sacar algo que es tradición. Yo no te conozco y das asco. Vos no existís nunca presentaste al proyecto de nadie y te mereces el peor maltrato del mundo por lo que le hiciste a Julieta”, dijo uno de los usuarios que la agredió.

“Te lo vuelvo a repetir Guaymallén tiene Reina y se llama Julieta. Si decidís seguir adelante te deseo lo peor de todo y reza que la gente no te vuelva loca ya que el 60% de los vecinos te odian”, dijo el varón en el mensaje amenazador que le envió a la soberana.

Otro hombre le mandó otro mensaje privado. “Sofi deberías renunciar a ser nuevamente Reina. Vos ya tuviste la posibilidad de vivir Vendimia. No seas egoísta. Encima sos horrible”, dijo. Estos mensajes no solo no tienen en cuenta la situación que debe cumplir la soberana de manera obligada, según sus palabras, sino que la están agrediendo de manera sistemática aspectos de su cuerpo cosificándola por completo.

La joven recibió otros mensajes donde la señalaban por no tener en cuenta la lucha de COREGUAY y de “todo el pueblo del departamento”. Por Facebook, la joven también recibió terribles amenazas donde le decían “que mal la va a pasar si acepta ser la Reina este año”.

Los mensajes violentos de varones a la Reina de Guaymallén. Foto: Historias de Sofía

El descargo de la Reina Oficial de Guaymallén

Luego de varios mensajes de esta índole la Reina salió a dar su punto de vista sobre la situación de violencia digital. “A vos te digo, a vos que me criticas, me juzgas sin conocerme. Qué me condenas desde el absoluto desconocimiento”, inició en sus historias de Instagram.

“No pretendo ir como Reina y mucho menos a competir con alguien. Simplemente quiero transmitir un mensaje distinto a partir de la experiencia que pasé en el 2020. Hay que terminar con esta violencia y cosificación hacia la mujer, donde te exponen en una vidriera como si fueras un producto”, añadió la soberana.

“Soy consiente que hay que hacer un cambio cultural, sin reina. Es una nueva forma de vivir Vendimia. Hoy me encuentro parada desde otro lugar y cumpliendo otro rol, como mujer y como representante”, concluyó.