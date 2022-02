El sábado por la noche Tiago, de 5 años, se encontraba junto a su padre en la vereda de su casa del Barrio Pedro Molina de Guaymallén. Las hipótesis que existen son dos y señala a el Champol como principal autor del hecho, por este motivo podría ser imputado en las próximas horas por homicidio agravado.

Mario Morales fue identificado por los testigos que había en el lugar, la policía montó un operativo para poder dar con su paradero y finalmente fue aprehendido en el Barrio Belgrano del mismo departamento.

Por lo que se sabe el disparo iba para el padre del menor, Juan Carlos Melchori, por un supuesto problema con una mujer. Según las hipótesis del expediente el agresor saludo a la familia cuando pasaba caminando, al llegar a la esquina sacó el arma de su morral y disparó.

La otra hipótesis que hay es que el Champol pasó en una moto por la calle y disparó contra el grupo de personas que había en la vereda del barrio mencionado, dándose luego a la fuga.

¿Quién es Mario Morales, alias el Champol?

Mario es un joven de 23 años que tiene un historial delictivo que data de los 15 años. Cuando junto con una banda aterrorizaban a la gente de los barrios y robaban diferentes cosas. Su prontuario siendo menor incluye al menor tres homicidios, durante su adolescencia fue llevado al Sistema de Responsabilidad Juvenil (ex COSE).

Al cumplir la mayoría de edad fue traslado a la cárcel de Bolougne Sur Mer, pero a los pocos meses obtuvo la libertad. Desde el año 2017 el Champol está de vuelta en las calles, pese a su largo historial de delitos.

Tras su detención por ser el presunto homicidio de Tiago Melchori, la justicia ordenó allanar su vivienda en búsqueda del arma de fuego. Pasada las 2:30 de la madrugada se allanó el domicilio materno de Mario, pero no lograron encontrar el arma.

El día de disparo y muerte del joven Tiago

El hecho ocurrió después de las 23:30 del sábado, cuando Tiago estaba junto a su padre en la vereda de la casa conversando con otros vecinos. Champol disparó un arma de fuego y dio en el tórax del menor, al principio fue todo caos y confusión hasta que notaron que el niño estaba herido.

La pequeña víctima fue traslada en un auto particular al Hospital Humberto Notti, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. La herida de bala no tenía salida y estaba muy cerca del corazón de Tiago, por lo que minutos después de llegar al nosocomio falleció.