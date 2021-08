Se acercan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se realizarán el 12 de septiembre y servirán para definir a los candidatos que competirán por las bancas cuando se realicen el 14 de noviembre las elecciones legislativas.

Este año son muchas las listas de precandidatos que se presentan y para no generar confusiones a la hora de votar, identificamos todas las listas que buscan renovar la mitad del Honorable Concejo Deliberante de San Carlos, que en este caso son cinco.

Partido de los Jubilados

La Lista 322 del Partido de los Jubilados lleva en su boleta como precandidatos a concejales a Armando Privitera y Claudia Perulán. Gentileza | Gentileza

La lista 322 del Partido de los Jubilados, que preside el abogado Edgardo Civit Evans, llevará en la boleta como precandidatos a concejales a Armando Privitera, en primer término, y a Claudia Perulán, en segundo término.

Privitera tiene 58 años y trabaja en la construcción como maestro mayor de obras. Nunca militó en política, pero decidió hacerlo a partir de ahora, por eso aceptó la precandidatura. Actualmente preside la asociación mutual Soldados Unidos por la Patria en San Carlos y destaca que el Partido de los Jubilados se asocia al trabajo que vienen realizando.

Perulán, de 47 años, es técnica superior en Importación, Exportación y Aduana; despachante de Aduana y agente de transporte; también coordina un consocio de exportación. Nunca militó directamente en ningún partido. En varias oportunidades presentó proyectos en la comuna de San Carlos destinados principalmente a los productores chicos y medianos. Hace un tiempo la contactaron del Partido de los Jubilados y se identificó con la propuesta, le ofrecieron la precandidatura y aceptó.

Frente de Todos

Juan José Luján y Verónica Alejandra Diez encabezan la lista de precandidatos a concejales por la Lista 502A del Frente de Todos. Gentileza | Gentileza

La lista 502A del Frente de Todos presenta en la boleta como precandidatos para integrar el Concejo Deliberante de San Carlos a Juan José Luján y a Verónica Alejandra Diez.

Luján, de 30 años y oriundo de Pareditas, es abogado especialista en derecho público y problemáticas de familia. Viene de una familia peronista y desde joven milita en el Partido Justicialista. Ha trabajado en distintas entidades intermedias y actualmente es presidente de la comisión de Jóvenes Abogados del Valle de Uco.

Verónica Alejandra Diez tiene 36 años y es oriunda de La Consulta. Es docente de Lengua y Literatura egresada del Instituto Rosario Vera Peñaloza donde actualmente dicta clases. También viene de una familia peronista, su mamá fue directora de Cultura durante la última gestión del PJ en el departamento. Forma parte de la organización social y política “La Colectiva”, a través de la cual acompaña a mujeres e infantes. Actualmente es congresal del Partido Justicialista por San Carlos.

En el departamento, la lista 502A irá a internas con las siguientes agrupaciones: lista 502B Protectora Futuro de Mendoza San Carlos, que lleva como precandidatos a Nancy Susana Peralta y Emiliano Villarruel; la lista 502E San Carlos Siempre con los precandidatos Noelia Sara Ramírez y Franco Mauricio Bravo; el Frente Ciudadano 502I con Carime Mercado y Daniel Manuel Álvarez como precandidatos y finalmente la lista 502O con Martín Alberto Ferreira y Claudia Noemi Panella.

Compromiso Federal

José María Correa y Emma Teresita Castro encabezan la Lista 82A del frente Compromiso Federal para precandidatos a concejales. Gentileza | Gentileza

La lista 82A del frente Compromiso Federal llevan en sus listas a los precandidatos José María Correa y Emma Teresita Castro.

Correa es agricultor dedicado al cultivo de orégano. Siempre se dedicó a los trabajos del campo, nunca se desempeñó en el ámbito político, pero ahora se interesó y se sintió identificado con la propuesta partidaria por lo que aceptó el ofrecimiento de la precandidatura.

Castro también es agricultora. Nunca desempeñó ningún cargo político ni militó políticamente. Asegura que cuando conoció las ideas que propone el Partido Federal, las aceptó y vio que ella pensaba muy parecido, por lo que decidió competir en las PASO como precandidata.

También este frente irá a internas; por lo que los sancarlinos encontrarán boletas de la lista 82J que participan de la interna con Walther Manuel Lucero, de 53 años y comerciante, y a Celia Villar, de 51 años y docente.

Partido Verde

María Leonor Bianchetti y Pablo Martín Romano Poggi encabezan la lista de precandidatos a concejales por el Partido Verde. Gentileza | Gentileza

El Partido Verde con su lista 181 en su boleta para precandidatos a concejales por el departamento de San Carlos llevará en primer término a María Leonor Bianchetti, de 38 años. Es profesora de inglés. Nunca participó en política, pero como su mayor interés -dice- es ver gente nueva, decidió participar desde los espacios partidarios. La mejora del medio ambiente, la defensa al consumidor y a los trabajadores serán sus principales proyectos que llevará al Concejo si es electa. Participó también en la ONG de Mario Vadillo en defensa del consumidor.

Lo acompaña en la lista Pablo Martín Romano Poggi, de 29 años, es docente egresado de la UNCuyo.

Cambia Mendoza

Claudio Arial Mendez y Agustina Testa encabezan la lista 503A Cambia Mendoza para precandidatos a concejales. Gentileza | Gentileza

La lista 503A del Frente Cambia Mendoza en su boleta para estas PASO 2021 lleva como precandidato a concejal en primer término a Claudio Arial Mendez, tiene 46 años es casado y tiene 3 hijos. Actualmente trabaja en un negocio familiar en el distrito de Eugenio Bustos.

En 1999, tuvo un accidente de tránsito por el cual sufrió la amputación de una pierna, y desde ese momento, asegura que mira la vida desde otra perspectiva. Siempre busca ayudar y apoyar a la gente del departamento. Hoy es concejal y ahora intentará renovar su banca.

Lo acompaña en la boleta Agustina Testa, de 28 años. Es técnica electromecánica egresada de la escuela 4-123 Integración, y es estudiante del profesorado de matemáticas en el IES 9009 “Tupungato”. Se considera feminista, creyente y ferviente defensora de la Educación, la libertad y la igualdad de derechos. Es concejala desde 2019, por lo que buscará su reelección.

Cambia Ya!

Adrián Panizzutti y Bibiana Rossetti son los precandidatos a concejal por el frente Cambia YA! en San Carlos. Gentileza | Gentileza

La lista 503 B del frente Cambia Ya! presenta como precandidatos a concejal por San Carlos, en primer término a Adrián Panizzutti, de 52 años, y a Bibiana Rossetti, de 48 años, en segundo término.

Panizzutti es técnico superior en Higiene y Seguridad Laboral. Nunca se dedicó a la política, pero -asegura que viendo las necesidades de sus vecinos- le surgió la pregunta de porqué no involucrarse y hacer algo por la gente. Él aspira junto a su equipo un cambio radical empezando por el Consejo Deliberante, donde todos los ediles vayan a trabajar todos los días para ganarse el sueldo y recorran todos los distritos con salidas semanales para ver las necesidades de todos los sancarlinos y sancarlinas.

Rossetti, de 48 años, es docente de nivel Inicial. También manifiesta que siempre estuvo interesada en la política, pero nunca se sintió identificada con ningún partido. Tomó contacto con esta agrupación y le gustaron sus ideas. “Es gente que tiene ganas de trabajar y no hacer promesas, y me identifiqué con ellos. Luego me propusieron la candidatura y acepté”, manifestó.

Partido Federal

La Lista 8 del Partido Federal es encabezada por Oscar Martín Garbuio y Cintia Sabina. Gentileza | Gentileza

La lista 8 del Partido Federal lleva como precandidato a concejal en primer término a Oscar Martín Garbuio, de 59 años. Es ingeniero civil y en su juventud trabajó en el centro de estudiantes de la facultad en la UNCuyo. Siempre militó en la Juventud Peronista. Ahora busca volver a ofrecer sus convicciones para intentar cambiar esta realidad y cambiar las caras de los políticos que son siempre las mismas. Destaca que Iannizzotto los convocó para intentar cambiar la realidad y que la política sea utilizada en favor de la gente. Afirmó que “no se puede cambiar la realidad si la gente vota siempre igual”.

Lo acompaña en segundo lugar en la boleta Cintia Sabina, de 36 años, nacida y criada en San Carlos. Es empresaria y está al frente de una pequeña empresa vitivinícola familiar. Desde siempre trata de empoderar a la mujer en este rubro dominado por el hombre. Desde el Partido Federal le pidieron que los apoyase y aceptó ya que vio que está integrado por gente de trabajo que nunca ha participado en política y tiene otros puntos de vista, mejores y más actuales.

Finalmente, cabe destacar, que el Frente de Izquierda FIT-U y Vamos Mendocinos no tienen precandidatos en este pujante departamento del Valle de Uco.