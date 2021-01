El Gobierno provincial anunció sin demasiadas precisiones el regreso de las clases presenciales a partir del 1 de marzo. “La modalidad quedará a consideración de cada director y cada escuela” indicó el lunes gobernador Suárez.

Entre los pocos detalles dadas en la conferencia de prensa de ayer se destacó que “en un aula no podrán haber 45 chicos, entonces se deberán dividir en turnos y días y esto lo complementarán con la tecnología. Vamos a trabajar con nuestros protocolos y el sentido común, más allá de los protocolos nacionales”.

Este tema y otros más serán tratados mañana miércoles junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en su visita a Mendoza.

Desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación (SUTE), por su parte, pusieron reparos ante el anuncio y aseguraron que “las escuelas de Mendoza no están en condiciones de empezar”.

“Tanto docentes como no docentes somos los primeros que estamos para garantizar el derecho a la educación para todos/as, pero que el Gobierno nos diga con qué inversión, protocolos y personal prevé empezar para evitar un fracaso absoluto y un riesgo potencial de contagios (de Covid-19) para todas las familias”, aseguró la secretaria de Acción Social del gremio, Laura Espeche, en diálogo con Sitio Andino.

La dirigente gremial señaló que durante la última paritaria no salarial, llevada a cabo el 12 de enero, el SUTE pidió al Ejecutivo la conformación de una comisión mixta para ser parte del debate del retorno a la presencialidad, pero no recibieron respuesta. “Los y las trabajadoras tenemos mucho para decir, porque somos quienes estamos en las escuelas y conocemos la realidad: no hay alcohol, lavandina, sanitizantes, agua potable y falta personal”.

Para el 28 de enero está programado un próximo encuentro en donde Espeche anticipó que llevarán su propuesta y plantearán sus dudas. “Les mostraremos nuestros números e informes para que vean cómo estamos trabajando, y que no estamos dispuestos a tomar un riesgo innecesario si no están dadas las condiciones. Ni siquiera está garantizada la vacuna para todo el personal”, detalló.

Finalmente la dirigente consideró que ”tirarle la pelota al directivo es sacarse la responsabilidad de encima, mucho más cuando debe hacer malabares con los recursos que tiene, con un fondo fijo de $1.000 para adquirir los elementos de desinfección para escuelas de más de 600 estudiantes”.

Pedido de audiencia con Trotta

Por otra parte, la representante del SUTE anticipó que presentarán el miércoles una carta al titular federal de la cartera educativa para solicitar una audiencia, en la cual “podamos contarle la situación en la que están las escuelas de Mendoza y hacer un reclamo a nivel nacional, porque el Gobierno manda prácticamente a los trabajadores a las escuelas a ciegas”.

Asimismo, informó que de no ser recibidos por Trotta, se manifestarán en el lugar que asista para hacer visible su reclamo. Fuente Sitio Andino