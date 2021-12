En mayo de este año, Pamela David adelantó que pronto sacaría al mercado su propio vino espumante rosé, el que ella misma fue diseñando con la ayuda de especialistas. Ahora, está en el mercado y la conductora de América TV se mostró feliz con el lanzamiento de un emprendimiento que la une aún más a Mendoza.

La modelo está casada con el empresario y presidente de Grupo América, Daniel Vila, con quien tiene una hija de 9 años, y ya es mendocina por adopción. Motivos de sobra por lo que cada vez que puede, Pamela regresa a su casa en Mendoza y ya es un más en la provincia.

Pamela David presentó su espumante rosé.

Su amor por esta tierra fue lo que la llevó a crear su espumante, según ella misma reveló. “Vivir en Mendoza me despertó la idea de echar raíces y tener un motivo para siempre regresar”, escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram sobre Mel, su vino.

En una entrevista con Revista Noticias, Pamela comentó que el vino lo pensó para “arraigarse” aún más a la provincia y todo lo hizo a su gusto.

“Pensé: ¿qué me falta para arraigarme en Mendoza? más allá de que me casé con un mendocino, que tengo una hija? ¡Un vino! Así que ahora en octubre se viene mi vino: MEL Mi Espíritu Libre un rosé y un espumante un espumante rosé. Esto me conecta. ¡Me echa raíces casi literalmente!”

Pamela David presentó su espumante rosé.

Mel, el vino espumante de Pamela David hecho en Mendoza

Pamela habló del proceso para llegar al espumante de sus sueños. Lo primero que hizo fue reunirse con Diego Banfi de bodegas Piccolo Banfi. Él fue quien le presentó al enólogo Gustavo Ozamis, quien supo interpretó a la perfección lo que ella quería.

“Logró en Mel buena frescura, fruta, y junto a las uvas de Malbec y la elegancia del Pinot noir terminó de darle la impronta del color”, expresó la esposa de Vila y resaltó: “Vimos que el rosado estaba tremendo. Desde lo analógico, desde lo gustativo, desde el color que es divino”.

Luego, resaltó el proceso de diseño de la presentación del vino. Sofia Amaya (diseño gráfico), María Jose Pulenta (diseño industrial) y un equipo de profesionales increíbles que las acompañan.

“Escucharon mi necesidad de expresar a través de un vino y un espumante, con términos que había buscado como amor, libertad, sensualidad, gratitud, arraigo…”, rescató sobre el trabajo del equipo.

Pamela David presentó su espumante rosé.

Finalmente, contó cómo y por qué eligió ese nombre para su vino: “La marca Mel se encuentra en la palabra “Pamela” y significa miel. El anclaje “Mi espíritu libre” interpreta tu personalidad”.

Pamela David también explicó que el diseño de la imagen y el packaging fue simplemente una conclusión grafica. “La gama cromática se definió en base a una dualidad entre la suavidad y elegancia del rosa, y la fuerza y pasión del rojo, el fucsia y el negro”, indicó.

Y agregó: “Desde un primer momento decidimos alejarnos de los códigos gráficos convencionales del mundo del vino, para simbolizar a quien está detrás de este proyecto”.