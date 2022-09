Superclásico: las cinco periodistas y conductoras que son fanáticas de River y no lo sabías

La presencia femenina en ciertos ámbitos laborales ya no son una sorpresa y, en el mundo del deporte, quedó claro que ya no hay géneros. Las mujeres están dejando una marca bastante fuerte en el periodismo, pero sucede que a veces la pasión es más fuerte y hay quienes no pudieron mantener oculto su amor.

Además de periodistas, hay conductoras que este fin de semana no podrán mantenerse en el centro de cara a sus televidentes y seguidores. Es el que el Superclásico se vive de esa manera y el fanatismo, en ocasiones, traspasa al profesionalismo.

Pamela David Foto: Web

Quiénes son las periodistas y conductoras fanas de River

Sara Sklate, la rosarina que ama a River.

Sara Sklate Foto: Archivo

Sara Sklate se ganó su lugar cubriendo a River y es furor en las redes sociales, especialmente en Instagram y en TikTok. La joven, conocida en las redes como Sarita, es nacida en Rosario, donde empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Tampoco Sara podrá ser imparcial este domingo: es fanática de River.

Sol Pérez, la exchica del clima hincha por el Millonario.

Sol Pérez Foto: Instagram

“Siempre River”, escribió Sol Pérez junto a unas fotos desde el palco del Monumental. Prolijamente vestida con una camiseta alternativa y jean, la ahora morocha se llevó todas las miradas.

Agostina Scalise no podrá ser imparcial.

Agostina Scalise Foto: web

Agostina Scalise hoy se luce en ESPN, pero durante mucho tiempo fue la cara de River TV. Las personas podrán cambiar de trabajo pero las pasiones siempre se mantienen vivas. El de Agostina es uno de esos casos.

Pamela David, del “Millo” desde siempre.

Pamela David Foto: Web

La hoy conductora Pamela David saltó a la fama luego de pasar por el reality “El Bar”, luego de lo cual solía ser convocada para producciones jugadas, de las que se hacían antes. En más de una oportunidad, su pasión por el Millonario también jugó un importante rol en esas fotos.

Mina Bonino sigue a River a distancia

Mina Bonino Foto: Instagram

Mina Bonino trabajó como periodista especializada en deportes en la televisión, pero decidió dejar de lado la carrera para acompañar en la suya a su esposo, el jugador uruguayo Federico Valverde. Sin embargo, Mina nunca ocultó su amor por los colores, e incluso cada vez que puede recuerda que estuvo en el Bernabéu en diciembre de 2018.