Pamela David reveló el íntimo ritual nocturno que tiene con su marido y dejó a todos boquiabiertos: “Él está entregado”

Pamela David y Daniel Vila son una de las parejas más sólidas en el ámbito artístico. Llevan 15 años juntos, una relación que no comenzó de la manera más sencilla. Él confesó en su momento que la “perseguía”, mientras que ella reveló que su inicio fue más bien una especie de “aventura pasajera”.

“No me interesaba como hombre, sino como persona. Me lo encontraba en eventos y me quedaba horas hablando con él. En el medio ya se empezaban a decir cosas, mentiras que no eran ciertas”, explicó en una entrevista. Además, reveló un dato controvertido de sus primeros días juntos: cuando se conocieron, ambos estaban casados, lo que hacía que iniciar una relación fuera algo complicado.

Así era la vida de Pamela David antes de ser famosa.

Es importante recordar que en ese entonces, la modelo estaba casada con el basquetbolista Bruno Lábaque, con quien tuvo su primer hijo, Felipe, mientras que Daniel Vila mantenía una relación con la periodista Sandra Scifo. “Era complicado porque yo estaba casada y él también. Pero los dos estábamos en proceso de separación, porque esa es la única manera de conocer a una persona”, confesó la conductora de Desayuno Americano.

A pesar de los obstáculos iniciales, el amor entre Pamela y Daniel prosperó, y desde 2011 están oficialmente juntos. Ambos forman una pareja feliz, se casaron en 2016 y tienen una hija, Lola, quien nació en 2012. La relación siempre ha sido sólida, y en estos días, la conductora compartió un detalle especial sobre su vida cotidiana, dejando en claro que la intimidad entre ellos sigue tan fuerte como siempre.

Pamela David y Daniel Vila se casan en Mendoza

Respecto a la intimidad del vínculo, la conductora reveló el ritual que realiza para poder conseguir el sueño. En una reciente entrevista, Pamela David fue consultada por un detalle íntimo que comentó en el pasado sobre su pareja. “¿Seguís agarrándole el miembro a tu marido para quedarte dormida?”, le preguntó el entrevistador. “Sí, sigue pasando es como la meditación”, contestó, entre risas. “Cuando no llego a agarrarlo, él acerca el cuerpito, está entregado. Le hago señas y se acerca”, concluyó.

Pamela David habló sobre la infidelidad

La conductora, que siempre es transparente con su público, continuó explicando cómo vivió ese momento de su vida. “Para tener, para ser amante no sirvo. Yo soy primera o nada. Lo hice ¡Y me salió perfecto! Pero hoy tengo una responsabilidad emocional que sería incapaz de manejarlo”, afirmó, dejando en claro que su vida ha cambiado desde entonces.

Actualmente, Pamela está en una relación sólida con el empresario y dueño de América, Daniel Vila, con quien tiene una hija, Lola, de 12 años. Sin embargo, no se arrepiente de su pasado y lo compartió con la misma honestidad que la caracteriza. “En ese momento no estaba enamorada de ninguno ¡Por eso tenía dos!”, bromeó, arrancando risas entre sus compañeros de panel.