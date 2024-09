La picante confesión de Pamela David sobre su vida íntima: “Soy buena para tener amante”

Pamela David, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, sorprendió a todos con una revelación sobre su vida personal durante la emisión de Desayuno Americano (América TV). La conductora dejó al público sin palabras al confesar que, en el pasado, había llevado una doble vida y se consideraba “muy buena para tener amante”.

La charla se desató cuando Natalie Weber, panelista del programa, repasaba temas sobre los famosos y sus relaciones amorosas. En ese contexto, Pamela se sintió identificada y decidió abrirse sobre su propia experiencia amorosa, dejando a todos en el estudio sin palabras. “Yo tuve doble vida y soy re buena para tener amante”, soltó sin titubeos.

La sinceridad de Pamela David al aire

La confesión de Pamela no quedó ahí. La conductora, que siempre es transparente con su público, continuó explicando cómo vivió ese momento de su vida. “Para tener, para ser amante no sirvo. Yo soy primera o nada. Lo hice ¡Y me salió perfecto! Pero hoy tengo una responsabilidad emocional que sería incapaz de manejarlo”, afirmó, dejando en claro que su vida ha cambiado desde entonces.

La Estancia San Isidro de Pamela David y Daniel Vila.

Actualmente, Pamela está en una relación sólida con el empresario y dueño de América, Daniel Vila, con quien tiene una hija, Lola, de 12 años. Sin embargo, no se arrepiente de su pasado y lo compartió con la misma honestidad que la caracteriza. “En ese momento no estaba enamorada de ninguno ¡Por eso tenía dos!”, bromeó, arrancando risas entre sus compañeros de panel.