El llanto desconsolado de Pamela David ante el relato de la mamá de Loan: “Tan turbio...”

El pasado 13 de junio, Loan Danilo Peña desapareció en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Desde entonces, su paradero es un misterio, aunque los investigadores del caso creen que podría estar relacionado con la trata de niños. Mientras tanto, siete personas continúan detenidas y la madre del menor clama por justicia.

En ese contexto, María, la madre de Loan, dejó un mensaje al aire de Desayuno Americano (América TV), dirigido a quienes, según ella, habrían secuestrado a su hijo. Desde el estudio del programa, su conductora, Pamela David, no pudo contener la emoción al escuchar las declaraciones de María.

Loan continúa desaparecido.

La palabra de la mamá de Loan sobre la desaparición de su hijo

Pamela le consultó a María qué les diría a las personas que hubieran captado a su hijo o que sepan dónde está. Con sinceridad, la mamá de Loan expresó: “Voy a recalcarlo... Lo sigo pidiendo. A los que tienen a Loan que me lo devuelvan lo antes posible. No quiero que llegue al mes... Espero que me devuelvan a mi hijo lo antes posible. Lo único que yo quiero es que esté sano y salvo. Lo demás lo dirá la Justicia”.

Luego de estas declaraciones, Pamela, visiblemente conmovida durante toda la entrevista, le preguntó: “¿Cómo te imaginás que va a ser el día que aparezca Loan?”.

La mamá de Loan le dio un mensaje a los secuestradores. Foto: Gentileza

Emocionada por la idea, María respondió: “¡Ay! Mirá, me daría un alivio... Estaríamos contentos y sería un alivio para él. Nosotros estamos esperando hace muchos días. Alguno tiene que hablar... Que dejen de llorar y digan lo que tienen que decir...”.

Pamela David rompió en llanto con las palabras de la mamá de Loan

Pamela David, quien no pudo ocultar sus lágrimas mientras escuchaba hablar a María, expresó contundente: “Yo estoy más enojada con la gente que tiene que investigar... Yo siento que nadie hace nada”.

Además, la conductora hizo un pedido a la Selección Argentina de Fútbol de cara al partido contra Colombia en la final de la Copa América: “Espero que muestren al mundo la delincuencia que hay en nuestro país”. Sobre esta propuesta, María aseguró que le gustaría que eso suceda en la próxima fecha, ya que habrá millones de televidentes de todo el mundo mirando el encuentro deportivo.

Uno de los panelistas reveló que hay un pedido a la Conmebol para que los jugadores puedan salir con la foto de Loan en el próximo partido. Aunque aún no se sabe si se hará alusión al chico desaparecido. De todos modos, David expresó: “Igual, los jugadores lo pueden hacer en sus redes sociales y funciona igual, eh. Algo pueden hacer”.

Pamela David y la lucha por la aparición de Loan

Sobre el caso de la desaparición de Loan, Pamela opinó entre lágrimas: “Tiene un entramado tan turbio con gente que desinforma y planta pruebas... Hay monstruos a su alrededor que se llevaron a la criatura para hacer vaya uno a saber qué cosa”.

María, la mamá de Loan, aseguró que no entiende el motivo por el cual su hijo desapareció y afirmó que quienes hicieron esto “no tienen sentimientos”. La lucha por encontrar a Loan continúa, con la esperanza de que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos y que el clamor de una madre desesperada no quede en vano.