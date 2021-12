Ocho argentinos formaron parte de un ciclo de charlas organizado por Clubes TED-Ed y UNICEF para inspirar y motivar a otros jóvenes, y entre ellos una mendocina militante del cambio climático aportó sus ideas. María Paz Marti, más conocida como “Pachi” se sumó a este desafío con su charla “Activismo con empatía” y cautivó al público.

La joven de 19 años es oriunda de Guaymallén y su constante inquietud por hacer de éste un mundo mejor la llevó hasta las charlas TED. En 2019 dio su primera charla en el colegio ICEI de la Ciudad de Mendoza y fue donde se enamoró de las “ideas dignas de difundir”, como dice el lema.

“Desde ahí quedé súper enganchada con las charlas TED, me suscribí a todas las páginas y permanentemente me llegaba información de los eventos que hacían”, comentó María Paz. Así fue que se enteró de un proyecto en el que se inscribió y quedó seleccionada.

María Paz "Pachi" Marti, la mendocina que dio una charla TED en un evento con UNICEF.

“A todos los chicos que estábamos haciendo un proyecto, nos ofrecieron dar una charla para el evento de UNICEF ‘Reimaginá tu futuro’. Y el fin era justamente que las ideas de los adolescentes sean escuchadas”, comentó sobre el evento en el que participó en noviembre de este año en Buenos Aires.

La consigna que les dieron a los ocho oradores fue de alguna manera responder en qué creían ellos que los jóvenes de hoy se diferencian de los jóvenes de otras generaciones.

Las charlas de los distintos jóvenes las grabaron en un estudio de televisión y luego fueron transmitidas a través de diferentes plataformas digitales como YouTube y Twitch.

La comunicación desde la empatía para cambiar el mundo

Luego de un largo proceso de trabajo, Pachi logró darle forma a lo que ella quería comunicar. A partir de una anécdota con una vecina que arrojaba colillas de cigarrillo en la calle, reflexionó sobre la importancia de hablar y preguntar para entender la mirada del otro.

“Nunca me imaginé que iba a terminar en Buenos Aires dando una charla, fue una experiencia increíble”, expresó la mendocina y resaltó “el nivel de profesionalismo con el que trabajan en las charlas”.

Pachi contó con la ayuda y el acompañamiento de un coach durante todo su proceso para poder unificar las ideas que tenía en su cabeza y darles un sentido.

“Al principio estaba en la nada, tenía muchas ideas sueltas y eso es lo que más me costó, bajarlas de la nube y darles forma. Fuimos y vinimos muchas veces y siempre salía el tema del cambio climático”, relató Marti al mismo tiempo que comentó que le pareció importante tocar este tema, ya que considera que la conciencia ambiental es algo que diferencia a los jóvenes de ahora con otras generaciones.

“Me parecía que tenía que estar, pero no quería que fuera trillado. Buscaba llegarle a la gente, que me escuchen. Captar la atención de la audiencia tocando este tema desde una comunicación inteligente y no aburrirlos al decir ecología”, explicó.

Así fue que decidieron partir desde una anécdota para explicar la importancia de “hacer menos énfasis en querer imponerle al otro para hacerle entender determinada situación, sino tomarnos el tiempo y hacer el ejercicio de entender que atrás de cada persona hay una historia y un contexto”.

Para cerrar, Pachi rescató que “todos podemos dar una charla TED, porque todos tenemos algo para contar y que el mundo tiene que saber”.