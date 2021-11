Lorena Henríquez es una Dj de Mendoza que se animó a sumergirse al ámbito de la música mediante consolas y sintetizadores. Por más de que este espacio esté generalmente liderado por hombres la artista supo abrir su camino y logra inspirar a mujeres a que se animen a formar parte de la escena local.

Henríquez es licenciada en Recursos Humanos y líder de una empresa mendocina. Mientras se formaban profesionalmente la mujer logró aprender sobre la profesión de ser Dj. Poco a poco logró abrir su camino en la escena mendocina hasta llegar a tocar en los principales sunsets de montaña y bodegas.

“En casa desde chica escuchaba mucha música y mi papá siempre fue un fanático, fue mi mentor. Hace 5 años luego de hacer coaching entendí cual era mi misión y la música es lo que me hacia vibrar. Por eso, comencé a tomar clases particulares y así despegué sola. De a poco me fui animando a más”, comentó Lorena a Vía Mendoza.

Su primer debut fue en un cumpleaños de una amiga que la invito a musicalizar ese momento único y desde ese día no se detuvo. En ese evento descubrió que sus ritmos son el deep house, nu-disco e indie house.

La artista busca llevar a la gente a un atardecer en una playa o en la montaña “en un lugar de disfrute distendido donde pueda escuchar, compartir y disfrutar de un buen momento”, señaló. “Para mi ser DJ es amar la música y comprender las emociones de la gente, saber elegir los temas y el momento apropiado, trabajar mucho y no dejar de aprender y disfrutar lo que hago”, añadió.

Lorena es una Dj mendocina que se impone en eventos de sunset.

Respecto ser Dj y mujer

La artista destaca que si bien hay más hombres que mujeres en la profesión es momento de romper ese patrón. Por ello, la artista propone “que se animen un poco más a hacer lo que les gusta y transmitirlo. Mendoza es una ciudad hermosa con paisajes soñados para pensar en música y atardeceres”, indicó.

“Siento que inspiro a ciento de mujeres que buscan descontracturar sus vidas y animarse a “vibrar alto” como bien lo indica mi marca. Las mujeres no solo me preguntan cómo me animé, sino que están atentas a las tendencias que comparto a través de mis redes sociales. En algún punto todas nos identificamos”, dijo la Dj.

Lorena asegura que la participación de la mujer en la escena ha crecido, de manera lenta pero segura. “El empoderamiento solo es posible con la participación activa de nosotras, más allá de creerse el cuento, la única manera de hacer respetar el papel que asumimos en la escena es empoderándonos y asumiendo nuestro rol de artistas, lo demás vendrá por añadidura” concluyó.