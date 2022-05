Ornella Ferrara es de las figuras de la televisión más queridas por el público. La periodista lleva más de 10 años frente a la pantalla de Canal 7 Mendoza, primero al frente de los noticieros y ahora con su programa de entretenimientos “Pará Todo TV”.

Pero la comunicadora también tiene su propio público en las redes sociales. Allí la siguen más de 30 mil personas, quienes están atentos a su contenido, que varía entre trabajo y familia, principalmente de sus dos hijos, Facundo y Felipe.

Y precisamente en las últimas horas, Ornella se puso melancólica y compartió una foto artística de su segundo embarazo, en la que se la ve de perfil con una enorme panza, jugando con su hijo mayor y los viñedos de fondo.

Ornella Ferrara. Foto: Instagram @orneferrara

La conductora de 34 años encontró la foto que la hizo recordar su última panza de embarazo y reflexionar sobre el paso del tiempo. “En qué momento se nos pasa el tiempo? Facu estaba por cumplir dos años. Felipe estaba por nacer”, comenzó poniendo en contexto la imagen.

“El estado de plenitud de conciencia y bienestar todavía lo recuerdo como si fuera ayer… pero ya pasaron más de 4 años. Y si… con ambos embarazos me sentí demasiado bien. Feliz. Poderosa. Hermosa. En una perfecta armonía y equilibrio”, reveló Ornella sobre cómo vivió lel tiempo de gestación de sus dos hijos.

Ornella Ferrara. Foto: Instagram @orneferrara

“Lo recuerdo con mucho amor. Y si…. Mi cabeza me pregunta todo el tiempo en qué momento pasó todo tan rápido?”, cerró la conductora ya que sus hijos tienen 6 y 4 años.

Ornella Ferrara. Foto: Instagram @orneferrara

Emotivo mensaje de Ornella Ferrara por el día del trabajador

El domingo 1 de mayo, Ornella compartió un mensaje en sus redes agradeciendo por su trabajo y por porder hacer lo que ama y amar lo que hace. La conductora compartió una serie de fotos y emocionó con sus palabras.

“Tengo la suerte de trabajar de lo que amo y amar lo que hago. Disfruto cada cosa que llega a mi vida entendiendo que son momentos y pasan rápido. Trato de guardar todo en mi retina, en mi memoria y en mi corazón”, comenzó.

Ornella Ferrara deslumbró con su look en su programa. Foto: Instagram.

“Soy esto. Soy lo que ven. Una mina apasionada por lo que hace y que intenta dejar un buen recuerdo a quien pasa por su vida. Aunque a veces me equivoque. Me caiga y me vuelva a levantar”, continuó.

“Todos los días intento ser el recreo que necesitan ante tanta cosa fuerte que nos pasa en la vida. A todos. No hay excepción”, agregó Ornella.

Ornella Ferrara en Vendimia 2022.

Y luego deseó que todos encuentren un trabajo que los haga felices. “Yo me deseo seguir animándome. Y ser consciente del aquí y ahora. Disfrutar el camino, el mientras tanto. Y saltar al vacío. Una y otra vez”, cerró.