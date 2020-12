En la primera sesión presencial de la Cámara de Diputados, Sergio Massa será reelegido este miércoles en su cargo de presidente y el diputado mendocino del PRO, Omar de Marchi, asumirá la vicepresidencia primera.

Durante la sesión preparatoria, prevista para este miércoles a las 13, se renovarán las autoridades de la Cámara baja que conducirán el cuerpo legislativo hasta el 9 de diciembre del 2021, cuando se produzca la renovación parlamentaria.

En la sesión preparatoria también se elegirán las tres vicepresidencias y se renovarán las autoridades administrativas del cuerpo. En la vicepresidencia primera, que corresponde al PRO, habrá un cambio y el porteño Álvaro González, será reemplazado por el mendocino Omar De Marchi, cercano al expresidente Mauricio Macri.

Omar De Marchi y Mauricio Macri.

Se trata de un acuerdo realizado entre los dirigentes del PRO en 2019 para rotar en ese cargo sellado el año pasado, con el respaldo de Emilio Monzó que presidía la Cámara baja.

”No me desplaza. Cumplo con la palabra empeñada hace un año en la discusión interna que se dio al principio. Podría haber forzado la votación, pero no me habría sentido bien. Tengo 62 años y una trayectoria basada en el cumplimiento de la palabra y no lo voy a cambiar ahora”, precisó hoy González en declaraciones a Télam.

En tanto, en la vicepresidencia segunda será reelecto el diputado sanjuanino y presidente del justicialismo, José Luis Gioja, y en la tercera el radical, Alfredo Cornejo.