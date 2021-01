Las autoridades del ministerio de Cultura y Turismo presentaron la agenda cultural del verano 2021 en Mendoza, al acto participaron también artistas locales y nacionales. De esta manera la provincia contará con temporada teatral como es tradicional en -por ejemplo- las ciudades de Mar del Plata (Buenos Aires) y Carlos Paz (Córdoba).

La mayoría de los espectáculos serán gratuitos otras funciones serán pagas. Habrá propuestas no sólo sobre “las tablas” sino también musicales, cinematográficas y ciclos infantiles. Por cuestiones protocolares por la pandemia de Covid-19, tanto las entradas de unas y otras se deberán adquirir a través de www.entradaweb.com. Toda persona asistente deberá llegar al evento con su ticket en mano.

El director de Gestión Artística del ministerio de Cultura, Pablo Moreno destacó en la oportunidad que “Estamos felices de iniciar la temporada de verano en Mendoza, que es nuestra manera de saludar a mendocinos, mendocinas y visitantes, con actividades programadas todos los días. Necesitamos el apoyo de cada uno de los participantes de estos eventos, para que entre todos nos cuidemos y podamos continuar en este camino”.

De la presentación oficial estuvieron presentes el cantante Mariano Leotta, el dúo circense Porotita y Tatán, y los reconocidos humoristas Cacho Garay y Hugo Varela. Justamente el multifacético artista y lutiers cordobés celebró que Mendoza cuente con una temporada teatral completa. “Hace unos años hice temporada durante enero y nos fue muy bien. Siempre me pregunté por qué no había y cuando recibí esta propuesta me pareció bárbaro; por eso estoy acá presente”, remarcó.

Por su parte el mendocino Cacho Garay “Desde hace muchos años a los artistas de Mendoza nos daba vueltas en la cabeza la idea de hacer temporada en la provincia, habida cuenta de que la cantidad de turistas que nos visitan es enorme y necesitábamos ese espacio y esa oportunidad”.

Finalmente destacó que “Los atractivos turísticos de Mendoza son majestuosos, con una gran propuesta gastronómica y hotelera que siempre nos dejaba bien parados, pero, una vez terminada la cena, no había espectáculos en cartelera. Entonces, entre artistas, productores y funcionarios la idea estuvo siempre y esperábamos la oportunidad. Hoy damos el puntapié inicial a este viejo sueño, para que se convierta en realidad”.

La agenda de #ModoVerano

Desde la cartera cultural destacaron que la iniciativa lanzada se enmarca en la estrategia gubernamental de mantener un “equilibrio sostenido en relación al fortalecimiento económico, la generación de empleo, la implementación de medidas sanitarias y su correlato en la responsabilidad social”.

La agenda comprende ciclos tradicionales como “Cine en el Parque” y “Jazz en el Lago”, a los que se incorporarán nuevos espacios como el Teatro Pulgarcito, la Biblioteca Pública Gral. San Martín, la Sala Elina Alba, los museos provinciales y, en particular, el Museo Cornelio Moyano.

Todos los días habrá actividades con entrada gratuita, con diversas propuestas destinadas a toda la familia, pero también contemplará a públicos específicos.

Así, los amantes de la música tendrán diversas alternativas entre el rock, jazz, tango, folclore, ritmos urbanos, etc. Por otro lado, el teatro estará en el centro de la escena, con piezas clásicas de la dramaturgia local, teatro popular y un ciclo especialmente destinado a los más chicos. Además, la danza se suma a la propuesta con presentaciones en diversos espacios.

Para consultar la programación completa, espectáculos, lugares y horarios, se podrá hacer en www.modomendoza.com.ar/verano o en www.cultura.mendoza.gov.ar. Los tickets para ingresar a los espacios deberán retirarse a través de www.entradaweb.com. https://twitter.com/Cultura_Mza/status/1349061294507364354.

Fuentes Sitio Andino y Gobierno de Mendoza