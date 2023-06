Maxi Chanampe, el fotógrafo mendocino que revolucionó las redes con su maravillosa postal de Potrerillos cubierto de nieve

Mendoza deslumbra con sus increíbles paisajes y en la temporada invernal las montañas se tiñen de blanco y enamoran a todo aquel que las observa. Maxi Chanampe, es un fotógrafo mendocino, que capturó un paisaje soñado en Potrerillos y la maravillosa postal revolucionó las redes y se viralizó.

La increíble foto de las montañas nevadas de Potrerillos que se hizo viral. Foto: Maxi Chanampe Foto: Maxi Chanampe

Maxi habló con Vía Mendoza para contar la historia detrás de esta increíble foto y expresó cómo se sintió al observar que su foto había llegado a otras partes del país. “Ver que mucha gente está admirando la foto y la valora se siente muy lindo”, comentó el fotógrafo mendocino.

La historia detrás de la increíble foto de Potrerillos tomada por un mendocino, que revolucionó las redes

Maxi Chanampe es un joven mendocino que hace 12 años se dedica a la fotografía, y valora el hecho de pensar que una foto inmortaliza recuerdos. Si bien Chanampe se dedica más a las fotografías de boda, contó a Via Mendoza qué fue lo que lo inspiró a capturar la postal de las montañas de Potrerillos, que revolucionó las redes sociales.

Maxi Chanampe, fotógrafo mendocino Foto: Maxi Chanampe Photography

“La foto la tomé en julio de 2022 y fue un día muy bonito, ya que hacía un mes me había casado y con mi esposa decidimos hacer nuestro primer viaje de casados a la nieve. Yo estaba en duda si llevar o no la cámara, ya que me encontraba de vacaciones, pero mi esposa me incitó a llevarla. Cuando íbamos por la Ruta 7, cada vez que veía una montaña súper nevada, parábamos en la orilla, yo me iba al medio de la ruta y sacaba unas fotos”, contó el joven.

El fotógrafo expresó que fue su esposa quien lo inspiró a tomar esa increíble postal, ya que fue la persona que lo animó para llevar la cámara en ese viaje. “Quien me incentivó a hacer la foto fue mi esposa, porque si no fuera por ella que me convenció para llevar la cámara ese día, hoy no la estaría viendo tanta gente”, alegó Chanampe.

Así mismo, expresó que se siente extraño y a la vez feliz por la repercusión que tuvo la foto en las redes, y continúa sorprendido del alcance nacional que está teniendo. “Estoy entre sentimientos extraños y sentimientos de felicidad muy grandes, porque nunca una foto mía llegó a tanta gente y fuera de Mendoza. Ver que personas de Buenos Aires, San Luis, San Juan me están hablando para felicitarme y usar la foto me hace feliz”, manifestó emocionado.

Las increíbles postales de Potrerillos nevado que tomó el fotógrafo mendocino

Chanampe comentó que no suele compartir muchas fotos de paisajes en sus redes sociales, ya que se dedica más a la fotografía de casamientos. Sin embargo, decidió compartir un link a través de su cuenta de Instagram, @maxi.chanampe.photography en donde se pueden apreciar más fotos que tomó de las montañas nevadas ese día en la Ruta 7.

Potrerillos. Foto: Maxi Chanampe Foto: Maxi Chanampe

“Para mi fue algo totalmente nuevo ver Potrerillos todo nevado y pensaba en compartir las fotos. Por ende subí una carpeta para todo el que quiera, pueda verlas, bajarlas, usarlas de fondo de pantalla o compartirlas en redes sociales”, comentó Maxi. Quienes deseen ver las fotografías pueden ingresar al siguiente link: https://acortar.link/WfkzJ7

Potrerillos nevado. Foto: Maxi Chanampe

“Que una persona pueda mirar una foto y teletransportase a ese momento y que la foto pueda generar lágrimas, sonrisa... Eso es lo que realmente me llama la atención y me estimula a seguir con esta profesión tan bonita como es la fotografía”, expresó Maxi.