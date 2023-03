Descubrí el hotel abandonado de aguas termales escondido entre montañas del sur mendocino

El influencer de viajes y turismo Guido Rodríguez, admirador de lugares inhóspitos pero paradisiacos de su San Rafael natal y otros de diferentes regiones del país, destacó El Hotel Termal de El Sosneado, un antiguo edificio de piedra ubicado en medio de las imponentes montañas y a orillas del Río Atuel, que hoy se encuentra abandona pero que sigue recibiendo a visitantes.

En su hilo de diario de viaje, publicado en su cuenta de twitter, presentó a “el ex lujoso Hotel Termas del Sosneado”, construido en el año 1938 en plena Cordillera de Los Andes, describiendo las cualidades más atractivas del lugar y lo negativo que tiene.

Qué tiene el hotel que la gente lo sigue visitando

“Las termas son realmente un éxito. Se mantiene el agua cálida y están limpias. Y la noche es sumamente estrellada, parecen que se vienen encima”, describió el influencer una vez que probó en carne propia (literal) el placer de las aguas curadoras.

Y haciendo una descripción de su historia comenta que era “de un proyecto demasiado ambicioso ya que llegar hasta ahí, en esos tiempos, no era muy fácil. Se levantó a orillas del río Atuel, sobre la Ruta Provincial 220, a una altitud de 2.180 msnm. Contaba con 3 piletones de termas (a 50 metros del edificio) que eran la gran atracción del lugar. Al aire libre y con aguas cálidas, que descienden constantemente del volcán Overo y -aún hoy- se mantienen cálidos y llenos”, afirmó en sus posteos donde se lo puede ver dentro de uno de las piscinas.

Después Guido agregó que “en el año 1953 toman la decisión de cerrar las puertas definitivamente ya que -dicen-cada vez iba menos gente. Las instalaciones quedan prácticamente abandonadas, algunos cuidadores siguieron en el hotel algún tiempo más, pero el paso del tiempo hizo que todo quedara solo”.

Y sostiene que tras quedar abandonado, es indescriptible el nivel de dejadez y suciedad en el lugar, empeorado por el vandalismo de gente que suele asistir allí. Muchas son lugareños, otros turistas, pero no todos con el mismo nivel de conciencia para preservar un lugar tan hermoso como este.

“Se encuentra sucio, hay basura acumulada por todos lados y botellas de vidrio cortadas por el piso. No hay ningún tipo de servicios, no hay carteles ni señal telefónica. Y está todo grafitiado. Mucha gente va a acampar dentro del hotel. Cuando estuve allí había 4 grupos acampando ahí adentro. No entiendo el por qué realmente (hay algo místico?)”, describió.

Cómo es el camino hacia el Hotel El Sosneado

Para llegar hay que hacer 60 km de ripio, tierra, piedras, subidas, bajadas y mucho serrucho, que impide pasar los 10 o 20 km/h. Pero con un paisaje realmente hermoso: montañoso, con el Río Atuel en paralelo a la ruta, vegetación y animales autóctonos.

Cuál fue la recomendación del influencer

Después del largo viaje, llegar al Hotel Termas El Sosneado, Guido se hizo una pregunta: ¿vale la pena venir? La cual respondió: “Mi opinión es que si no sos fotógrafo/a o un apasionado a los lugares abandonados, no vale la pena visitarlo”.

“De todas maneras, tiene un gran potencial de turismo aventura o alternativo ya que son muchas las personas que van a conocer, a pesar de encontrarse en ese estado. Podrían agregarle señalización y cartelería en el hotel con datos de aquellos años de actividad. Y protegerlo un poco para que no se terminen de caer las paredes y pisos por completo”, concluyó.