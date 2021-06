La Liga Mendocina de Fútbol confirmó la reanudación de la actividad para este fin de semana, debido a que el Gobierno de Mendoza autorizó a realizar los partidos interregionales.

La Copa Leopoldo Jacinto fue suspendida momentáneamente debido a las medida sanitarias que prohibía los traslados entre regiones que comprendían Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco y Zona Sur.

El Gobierno de Mendoza autorizó los traslados interregionales y la Liga Mendocina de Fútbol confirmó el cronograma de reprogramación de los partidos correspondientes a la cuarta fecha.

Cronograma de partidos

Zona A: Andes Talleres vs Rodeo del Medio: Domingo 20/06 - 11:00 h. Godoy Cruz vs CEC: Sábado 19/06 - 15:00 h. Algarrobal vs Argentino: Sábado 19/06 - 15:30 h. FADEP vs Huracán Las Heras: Sábado 19/06 - 10:30 h. Boca de Bermejo vs Fray Luis Beltran: - Sábado 19/06 - 15:30 h.

Zona B: Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rivadavia: Sábado 19/06 - 15:30 h. Guaymallén vs Luján: Lunes 21/06 - 15:30 h. Maipú vs San Martín: Lunes 21/06 - 15:00 h. Palmira vs Academia Chacras: Sábado 19/06 - 15:30 h. Gutiérrez vs Deportivo Rivadavia: Sábado 19/06 - 15:30 h.

Se jugará la final del fútbol femenino