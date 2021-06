Sebastián Torrico, el arquero mendocino que tiene su vinculación con San Lorenzo de Almagro, sigue siendo noticia en el mundo del fútbol.

Su acción solidaria con el jugador Alan González, a quien ayudó para que lo operaran de la rodilla derecha, se instaló en la redes: “Primero está el ser humano, luego el deporte”, remarcó a VíaMendoza.

//Mirá también: Alan González: “A Sebastián Torrico me lo envió Dios”

Torrico también habló de la negociación que lleva adelante con la dirigencia de San Lorenzo, para confirmar su continuidad en la institución Azulgrana, como así también de la Selección Argentina, luego del empate ante Colombia 2-2.

Y confirmó, que el 9 del Ciclón, el delantero mendocino Franco Di Santo, “tiene mucha experiencia internacional, y cuenta con movimientos determinantes dentro del área”.

Sebastián Torrico quiere termina su carrera futbolística en San Lorenzo.

Torrico: “Quiero terminar jugando en San Lorenzo”

Sebastián Torrico anticipó que está hablando con los dirigentes de San Lorenzo para confirmar su continuidad en el club: “Superé varios obstáculos. Luego de operarme, me propuse estar bien físicamente y mantener la vigencia en el fútbol”, remarcó el arquero del Ciclón, y recordó: “El puesto de arquero está siempre en continua observación, es por ello, cuando regresé a la titularidad, estaba muy bien preparado y aproveché la oportunidad”.

En relación a su contrato con San Lorenzo, Torrico tiene su vinculación hasta el 30 junio. Al respecto, adelantó: “Comenzamos las charlas para renovar mi continuidad por un año más. Sí, se contactaron otros equipos para sondear mi situación, pero la realidad es que tiene que ser una propuesta muy superadora. Quiero terminar mi carrera jugando en San Lorenzo”.

“Mi futuro está más cerca de ser dirigente, que de ser técnico”

En relación a su futuro, Torrico ya tiene, en cierta medida, su proyección dentro del fútbol. Y si bien todo indicaba que estaría ligado como técnico de algún equipo de fútbol, o en la formación de arqueros, el “Cóndor” anticipó: “Me siento muy bien respaldado en San Lorenzo. Tengo realizado el curso de técnico, pero mi futuro está más cerca de continuar ligado como dirigente”. Sobre lo que agregó: “Me siento capacitado para gestionar. Me gustaría trabajar como dirigente y creo que es un objetivo interesante”.

“Di Santo es un delantero con mucha experiencia”

También dio un breve pantallazo del equipo azulgrana. En los últimos días se habló mucho de Di Santo y no es casualidad que Torrico considere, “es un 9 de área con mucha experiencia. Tiene movimientos muy interesantes dentro del área, con llega y gol”, analizó sobre el mendocino Franco Di Santo.

Franco Di Santo, el delantero mendocino que hace goles y es una pieza clave en San Lorenzo. AP

//Mirá también: Franco Di Santo podría ser el 9 de Boca Juniors

También habló del lateral derecho, Marcelo “Yacaré” Herrera, “tiene muy buena proyección. Es un jugador interesante”, remarcó sobre el jugador correntino. En relación al enganche Juan Ramírez detalló: “Tiene una visión del juego que en un segundo puede desequilibrar a cualquier defensa”.

Selección Argentina: “Es una de las pelotas más difíciles de atajar”

Torrico también analizó la Selección Argentina en el empate 2-2 ante Colombia, donde el delantero colombiano, Miguel Borja metió el cabezazo infalible y logró la igualdad ante la desafortunada intervención del arquero argentino Agustín Marchesín.

“Argentina tuvo un muy buen arranque, y si bien creó oportunidades para liquidar el partido, no terminó de definirlo. Hay que confiar en este equipo, sin dudas le falta rodaje, pero tiene un muy buen funcionamiento general”, sostuvo Torrico.

En la última jugada, donde Colombia llegó a la igualdad por medio del cabezazo de Borja, Torrico analizó la situación del arquero Marchesín: “Estaba parado en el lugar correcto, pero le llegó una pelota que para todo arquero es muy difícil de atajar”.

Y detalló: “Esa pelota abajo, pegada al pie, es la pelota que ningún arquero quiere que llegue. Es muy complicada. Hay que resolver en segundos si la sacás con el pie, o la mano. Si te va a ir hacia el otro sector, o va arriba. Además, estaba mojada, y eso es terrible para cualquier arquero”.

Torrico solidario

Su trabajo solidario no es ajeno. En forma anónima Sebastián Torrico siempre está presente cuando las circunstancias así lo requieren. En relación a su acción solidaria con el jugador Alan González, a quien ayudó para que lo operaran de la rodilla derecha, remarcó: “Primero está el ser humano, luego el deporte”.

Sobre lo que se extendió: “No lo pensé. Lo hice. Luego que me enteré de la lesión, lo llamé y cuando vi que no tenía respuestas, luego de 70 días, me puse a disposición y le conseguí que lo operaran”.

“Me dieron una mano muy grande mis amigos de Ortopedia Alemana y el doctor de San Lorenzo, Fernando De Alzáa. El resto, le dije a Alan que no se preocupe que todo va a estar bien”.

Y envió un mensaje: “Cuando uno está en esa situación es muy complicado todo. Necesitas apoyo, contención. Por eso un llamado, unas palabras de aliento son fundamentales, más aún cuando hay una familia detrás. En esos momentos, la cabeza te mata”.

Fadep hacia el Argentino A

El club Fadep que milita en la Liga Mendocina de Fútbol tiene como principal responsable de su destino deportivo a Sebastián Torrico, institución que sigue creciendo de forma prolija y con mucha seriedad.

“Fadep está hecho con cariño, con muchas ganas. La idea es participar del Federal A, aunque el primer objetivo es clasificar al Regional y buscar el ascenso”, adelantó Torrico.

Hace unos meses, Fadep terminó de acondicionar un nuevo predio: “Unificamos el proyecto desde inferiores hasta los planteles superiores, donde capacitaremos a técnicos. Los jugadores, desde las inferiores tendrán la atención y proyección necesaria para concretar que Fadep sea un club profesional”.