Transformar el pedemonte en un bosque, algo que parece imposible pero que un grupo de amigos y familiares se propusieron para homenajear a Azul. Una propuesta que cada vez se hace más grande y que invita a participar a todos los que quieran plantar un árbol.

Patricia Girotti es la mamá de Azul, una joven que pasó a la inmortalidad hace cuatro años. Ella junto a sus hijos, familiares y amigos decidieron comenzar a plantar una gran cantidad de árboles y así crear bosques en Mendoza. Bajo el hashtag #Los20BosquesDeAzul comparten en las redes sociales el trabajo que realizan en distintos puntos de la provincia.

”Un día recibí el mayor de los mensajes, fue en el “Museu do Amanha” en Rio de Janeiro. En la entrada, un enorme globo terráqueo y una leyenda: “The earth is blue” (La tierra es azul). No tuve ninguna duda, le debo a Blue su árbol, ese que plante cuando nació y no vivió, ese que quedó pendiente y que elegiríamos juntas”, inició en la publicación de Instagram Patricia.

Durante el último fin de semana se realizó una nueva plantación muy importante, la última del año, y ya está en planes el próximo bosque que iniciará el próximo año. “Hoy, último día de trabajo en el futuro bosque. Mucho ya se hizo... y por último hay que presentar los arboles, hacer los pozos, limpiar... Ya está todo listo para plantar”, compartió Patricia. Luego agregó: “La semana que viene ya estamos buscando el lugar para el próximo bosque, que será en marzo”.

Quien agradeció la propuesta fue la Municipalidad de Godoy Cruz, que se vio beneficiada por uno de estos bosques. “Un grupo de amigos donó 80 forestales para el parque de transferencia Alsina y se suman a los que ya aportaron para cuatro plazas del Departamento. ¡Cada vez más vecinos comprometidos con el cuidado del ambiente!”, publicó la cuenta oficial de Twitter del departamento.