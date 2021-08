Este martes, la fiscal subrogante Gabriela García Cobos, de la Unidad Fiscal Correccional, fue quien dictaminó que no corresponde investigar al primer mandatario por que el accionar del denunciado no constituye delito, por lo tanto no encuadra en ninguna figura penal.

El gobernador de la provincia fue denunciado por una presunta violación del artículo 248 del Código Penal al presentarse como precandidato a senador nacional suplente por Cambia Mendoza.

Finalmente, este martes la Justicia local resolvió que no hay delito y se archivó el caso.

“El artículo 115 ya no responde al objetivo originario al momento de su sanción”, que era evitar que el gobernador de turno influyera en la Legislatura cuando era en ese ámbito donde se elegían los senadores que representarían a Mendoza en la Cámara Alta del Congreso nacional.

“Esta disposición hoy carece de sustento pues, en la actualidad, son los propios ciudadanos quienes, a través del voto, evalúan si el gobernador ha cumplido bien con sus deberes y no existe posibilidad alguna de influencia para poder acceder al cargo”, expuso la fiscal Gabriela García Cobos.

Por lo tanto, concluyeron con que no hay evidencia alguna de utilización de la función pública como medio o instrumento para violar la normativa constitucional.