El domingo 15 de agosto se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Abigail Carniel, la joven de 18 años que fue vista por última vez el 15 de abril en el barrio Sargento Cabral de Las Heras.

Su familia y amigos siguen pidiendo por su aparición, este martes 17 de agosto se reunirán en el kilómetro 0 para pedir justicia por Abigail.

La manifestación comenzará a las 17 y marcharán por todas las calles céntricas mendocinas hasta llegar a Tribunales provinciales para pedir que se retome la búsqueda de la joven de 18 años.

“Hoy 4 meses sin vos mi hija. Recién me acuerdo. Hoy me levanté sin ganas de nada, mala, idiota, con ganas de pelear, discutir, no sé por qué. Recién me acuerdo que hoy es 15, que hace 4 meses no estás a mi lado, 4 meses que nadie te busca, 4 meses que yo no te encuentro, 4 meses que me destruyeron”, escribió Verónica, su mamá en sus redes sociales.

Se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Abigail Carniel. Gentileza.

El caso

Abigail Carniel desapareció el 15 de abril en el barrio Sargento Cabral de Las Heras y todavía no pueden encontrar a la joven.

Si bien se realizaron múltiples rastrillajes y los perros que buscan material humano señalaron algunos sectores en las inmediaciones del ex club Jorge Newbery, aún no se encontró ningún rastro de la adolescente.

Por el caso, hay tres sospechosos que están acusados de femicidio, Matías Facundo Díaz, alias el “Fido”, Martín “Chupetín” Marquez, y Vicente “Tito” Chumacero.