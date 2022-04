Julieta Navarro es una de las periodistas mendocinas que abrió las alas, dejó Mendoza y se instaló en Buenos Aires hace unos años. Luego junto a Lucas Jerez, su marido también periodista, se mudaron a Paraguay y allí vivieron el último año y medio, pero decidieron volver a hacer las valijas y regresar a Mendoza.

Sin muchos planes a futuro, pero con la seguridad de querer estar cerca de su familia y amigos, Julieta y Lucas se vuelven a Mendoza con una valija llena de experiencias.

La mendocina de la tele local, saltó a la nacional y luego internacional, por lo que se dio el lujo de experimentar el periodismo desde distintas aristas. Pero los afectos son más fuerte que todo eso y hoy decide pensar y decidir desde el corazón.

“Creo que por primera vez en mi vida estoy eligiendo con el corazón. Necesito, por lo menos un tiempo, estar cerca de mi gente, de mis amigos. Estar cerca de mi mamá”, comentó Navarro en diálogo con Los Andes.

Julieta Navarro y Lucas Jerez regresan a Mendoza. Foto: Instagram.

“Cuando fui el año pasado la vi y hacía dos años que no la veía (a su mamá). De ahí para atrás la había visto un par de veces, pero bueno, mi laburo fue la prioridad. Ni cuando se murieron mis abuelos fui a Mendoza, entonces vengo trayendo algunas cosas que no les daba mucha bola y de pronto empezaron a hacer más ruido y bueno nada... digamos que en este momento de mi vida me ganas bastante esa otra parte”, se sinceró.

Y si bien no tiene un trabajo que la espere en Mendoza, por ahora prefiere no pensar tanto en eso. “Pienso en que voy a volver a estar cerca de mi familia, de mis amigas y me genera una alegría increíble”, comentó al medio.

La periodista mendocina Julieta Navarro en su última visita a Mendoza. Foto: Instagram.

Y resaltó: “Quiero ver también con qué me sorprende la vida. No me sobra nada, absolutamente nada, pero por momentos es así mi vida. La amo así como está, así como está siendo. Trato de ser consciente de todo lo que lo que me ha pasado, de todo lo que he podido hacer y me divierte. Siento que he tenía una vida muy divertida y me parece un planazo no saber qué viene”.

Julieta Navarro, una periodista de acá y de allá

La exvirreina Nacional de la Vendimia 2014 dio sus primeros pasos en Canal 9 Televida en los ciclos “El mirador de cine” y “Cada Día”. Luego se mudó a Buenos Aires, donde vivió aproximadamente 6 años y en América TV trabajó en Buenos Días América con Antonio Laje y hasta hizo participaciones en el programa de espectáculos, Intrusos.

Pero decidió ir en busca de nuevos rumbos, y luego de haber estado un tiempo Paraguay trabajando para América, decidió hacer nuevamente las valijas y junto a Jerez se instalaron en en Asunción.

Allí, trabajó para Gen, un canal relativamente joven donde se desarrolló como coordinadora de producción artística de todo el canal y los sábados conducía un magazine de tres horas, para no perder la práctica del aire, muy similar a Cada Día de Mendoza.

La periodista mendocina Julieta Navarro regresa a Mendoza. Foto: Instagram.

Y de eso sabe mucho, porque junto a Sergio Coco Gras y el chef, Nicolás Bedorrou, son los fundadores de un ciclo que está cerca de cumplir 12 años al aire de Canal 9 Televida.