Las fotos virales en la actualidad están a la orden del día, pero esta superó todo lo visto antes. Resulta que un chico capturó el momento exacto en que iba junto a un caballo arriba de un colectivo en el departamento mendocino de Santa Rosa.

La imagen no tardó mucho en viralizarse gracias a la publicación en la página de Chapanay City, una página local que se dedica al humor de las cosas que pasan en la provincia. Hay sátiras, memes y por supuesto fotos reales que llegan a los más de 400K de seguidores que tienen.

Publicación del joven con el caballo en el micro. Foto: Facebook Chapanay City

En lo que lleva publicada la postal ya tiene 4.800 interacciones, 713 compartidos y 146 comentarios. Las joyitas, además de la fotografía son los comentarios. Por eso hicimos la selección de los más originales. En la imagen se observa a un chico con sombrero y al caballo de fondo, la misma foto fue publicada el martes a las 23 horas y tiene el sticker que indica la ubicación.

El top 5 de los comentarios más graciosos

Comenzamos con uno de una fan destacada de la página: “No es un Mercedes, es un Ferrari”.

Comentario original. Foto: Facebook Chapanay City

Santa Rosa es un departamento que está en la zona Este de Mendoza, por lo que para llegar a Capital es una distancia aproximada de 80 kilómetros y es una localidad con bastante sector ganadero. A lo que Leila Mendez comentó: “Cuándo tenemos que ir a hacer un trámite a la Ciudad”.

Comentario original. Foto: Facebook Chapanay City

Después, otro usuario de Facebook y seguir de Chapanay City siguió: “Están grandes los chocos lazarillos en Santa Rosa”.

Comentario original. Foto: Facebook Chapanay City

Siguiendo con la temática de los perros, hay un que hace referencia a una raza en particular, los caniches. Amados por unos, odiados por otros, pero esa no es lo relevante, sino que muchas personas a veces tienen que subir sus animalitos a los micros por no tener otro medio de transporte. El aporte del seguidor dice: “#$%&! que se crían grandes los caniches en Santa Rosa”.

Comentario original. Foto: Facebook Chapanay City

Por último, el comentario que hace alusión a un término muy conocido por los amantes del automovilismo y también por aficionados, los caballos de fuerza que se le agregó al micro.