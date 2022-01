Siempre se ha considerado que vacacionar en Mendoza para los residentes es más caro que irse a otro lugar. En el caso de este año y del año anterior, el Gobierno ayudó a reactivar el sector desde el Programa Previaje.

Previaje te asegura recuperar el 50% o 70% (si sos jubilado) del precio que pagas por tu estadía, traslado, excursiones, etc. ¿Pero esta medida está funcionando para los demandantes? La respuesta es ambigua, ya que en muchos casos los precios han subido de manera descomunal y en otros sí conviene contratarlo y recibir la devolución para usar en el sector.

En un grupo de Facebook una mendocina publicó una consulta que realizó por una cabaña en San Rafael, el valor total por una estadía de cinco días en ese lugar más el IVA era de $96.800 pesos. Claro que quien se contactó con esta persona le explicó que tenía el 50% de reintegro, pero hay que tener en cuenta que para acceder a ese beneficio hay que cancelar antes del 31 de diciembre si desea viajar en el mes de febrero y usar el crédito desde ese momento.

La usuaria de la red junto a la foto del chat de WhatsApp comentó: “Sinceramente no salgo de mi asombro. Ésta es una cabaña de San Rafael, está bien que esta frente al río, pero lo veo un abuso y encima yo me equivoqué cuando le dije que eran $80.000 son $96.800 porque como te facturan es más IVA. Y dice que me devuelven la mitad el gobierno, pero eso no es que te dan plata, sino que te lo reintegran para seguir gastando en turismo. Soy mendocina quiero ir dos días a una cabaña porque trabajo y no se puede, encima un ojo de la cara”.

Una mendocina hace su descargo por los altos precios ofrecidos para vacacionar unos días en la provincia. Foto: Facebook

Muchos se adhirieron a la indignación de la mujer y coincidieron en que Mendoza no es un destino para locales sino más bien para turistas.

Otros comentaron que el dueño del lugar puede cobrar eso porque hay varias opciones para elegir si se desea conseguir algo más económico. Mientras que algunos dueños de cabañas en otros lugares de la provincia aprovecharon para ofrecer su alojamiento y exponer otra variedad de precios.

Coincide con varias opiniones de mendocinos y mendocinas que buscan opciones para vacacionar.

Un dueño de una cabaña, con capacidad para seis personas, ofreció en esta publicación el valor de $ 6.000 por día. Advirtió que si se va más de tres días hay descuento, pero que no contaba con wifi el alojamiento. Motivo por el que muchas veces las personas deciden contratar otro servicio.

Otros destinos en Mendoza

En Potrerillos una cabaña por día en puede ir de los $ 6.000 o $18.000 por noche o se cobra un canon por cada persona. Muchas de las cabañas que tienen Previaje tienen más comodidades, pero los precios con la devolución quedan muy similares a aquellos que no acceden a ese programa.

Varios usuarios de la red social denunciaron que quienes pertenecían a ese programa tenían los precios más inflados que los que no.

El otro destino elegido en la provincia -y uno de lo más económicos- es El Carrizal, donde hay lugares que cobran desde $ 1.000 por persona para un alojamiento o desde $ 5.000 por noche. Este destino también posee la opción de varios campings por lo que si el presupuesto que se tiene es poco esta es una buena opción para tener en cuenta.