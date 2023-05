Indicio de futuro en Mendoza: Tevez estuvo en el Ducó viendo el empate de Godoy Cruz frente a Huracán

Godoy Cruz Antonio Tomba mantiene su invicto desde que asumió el “salvador” Dabiel Oldrá y su cuerpo técnico, para sacar las papas del fuego luego de que el equipo se quedara sin DT. Este viernes empató sin goles ante Huracán en Parque Patricios, por la fecha 16 de la Liga Profesional, y el Tomba lleva con el “Gato” cinco encuentros sin perder, aunque la racha se extiende a 7 con los último dos partidos dirigidos por Diego Flores.

El empate con el Globo

Godoy Cruz empató logrando correctas acciones dentro del campo de juego, en el primer tiempo fue evidente la carencia de fineza en los metros finales para definir. Sin deslumbrar, en su intento de buscar en el área rival se destacó la entrega de López Muñoz y un “Ruso” Rodríguez que siempre fue al frente.

En el segundo tiempo, y con un hombre más por la expulsión de Coccaro, el equipo mendocino fue superior a un Globo de Parque Patricios que se aferró a la jerarquía del portero Chavez.

Y sobre el final, la gran polémica con Lamolina y el VAR como centros, por no cobrar un claro penal sobre Salomón Rodríguez, quien llegó antes que Hezze a la pelota y fue derribado en el área.

Tevez, desde la platea

El Apache asistió al Palacio Ducó para ver el duelo entre Huracán y Godoy Cruz, equipo que busca entrenador aunque sabe que está muy bien con Oldrá.

Sin embargo, el propio ídolo mendocino aseguró en varias ocasiones que su función es coordinar el club y que él está en ese puesto interino para ayudar a su institución.

Mientras tanto, los dirigentes siguen buscando al reemplazante y entre los nombres barajados, viene sonando fuerte la de Carlitos Tevez.

El ex delantero de Boca y de la Selección Argentina está rondando, es un posible candidato para ser el entrenador del Tomba, aunque aún no convencen sus antecedentes. Tevez no volvió a dirigir desde que dejó Rosario Central en noviembre de 2022. Allí, en su primera experiencia como técnico, estuvo cinco meses al frente del Canalla y se fue del club en medio de un tenso clima por las elecciones en la institución.

Sin embargo, Godoy Cruz se ha caracterizado por ser un trampolín para aquellas revelaciones en la función de conducir equipos, por tal razón, el club mendocino podría ser una oportunidad de éxito para el Apache.

“Siempre se habla de clubes, pero también es importante el proyecto”, dijo Carlitos en entrevistas anteriores. “Si no tenés claro hacia a dónde vas... Tiene que ser algo serio. Uno tiene ganas de dirigir, pero no quiero pasear de club en club”, dijo en su momento el ex-delantero que también brilló en el fútbol europeo.

Las estadísticas del ‘Gato’ Oldrá en Godoy Cruz

Daniel Oldrá, coordinador de futbol en el club, asumió como DT interino tras la partida de Diego Flores. Lo acompañan en el cuerpo técnico Nelson Ibañez y Nicolás Olmedo, dos ex jugadores nacidos en la cantera tombina. Este CT lleva cinco partidos sin perder, de los cuales sólo uno fue victoria.

Fecha 12 (L), vs. Lanús: 4-4

Fecha 13 (V), vs. Central Córdoba: 2-0

Fceha 14 (V), Sarmiento: 1-1

Fecha 15 (L), vs. Unión: 0-0

Fecha 16 (V), vs. Huracán: 0-0

Síntesis del partido

Huracán (0): Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Joaquín Novillo y Guillermo Benítez; Santiago Hezze, Federico Fattori y Lucas Castro; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Valentín Burgoa. DT: Sebastián Battaglia.

Godoy Cruz (0): Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Bruno Leyes y Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz y Tadeo Allende; Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.Cambio en el primer tiempo: 13m. Patricio Pizarro por Tobio (H).

Cambios: en el segundo tiempo, 6m. Tomás Conechny por Allende (GC); 20m. Gabriel Gudiño por Castro y Jonás Acevedo por Burgoa (H); 28m. Matías Ramírez por Abrego (GC); 38m. Lucas Carrizo por Novillo y Juan Manuel García por Mazzantti (H); 43m. Cristian Núñez por Leyes y Enzo Larrosa por Meli (GC).

Incidencia: en el segundo tiempo, 12m. expulsado Cóccaro (H)

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Nicolás Lamolina

La próxima fecha

En la próxima fecha (17°), el Expreso volverá a jugar de local en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El partido se jugará el próximo viernes 19 a las 15.30.