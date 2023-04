Por qué todos quieren que siga el “Gato” Oldrá como entrenador de Godoy Cruz

Daniel “Gato” Oldrá es el máximo ídolo de Godoy Cruz, no sólo por ser el legendario defensor del ascenso, hincha y apasionado por el Tomba sino porque más de una vez estuvo al pie del cañón para sacar al equipo adelante cuando otros DTs decepcionaron. Y, en esta ocasión de Liga Profesional 2023, luego de la partida de Diego Flores, lo volvió a hacer.

Impuso sus conocimientos en materia humana, capacidades y su saber de la categoría. El saldo fue, que a su cargo junto a sus dos “pollos” el “Loco” Ibáñez y Nico Olmedo, el Bodeguero sacó dos partidazos adelante: la victoria (3-2 de visitante) contra Arsenal (cuando asumieron) y el de este lunes en el Malvinas contra Lanús, con el 4-4 que logró remontar.

Daniel Oldrá Director Técnico interino de Godoy Cruz Antonio Tomba Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba

Quién es el “Gato” Oldrá, el “bombero” de siempre

Daniel Oldrá juega en el Tomba desde los 8 años. Llegó a Primera y fue de los héroes del 94 cuando se logró el ascenso a la B Nacional, un hecho inolvidable para el “Gato” porque fue el impulso al sueño de todo hincha de Godoy Cruz, jugar en las grandes liga.

Es un tipo humilde, que no toma la dimensión de lo que se transformó en el mundo Tomba. Pero sí considera a este club, como su casa: “Godoy Cruz es todo para mí. Me dio un nombre, un prestigio, una formación, la posibilidad de jugar en un equipo grande como River. No le puedo pedir nada más”, confió algún tiempo atrás a Los Andes.

Gato

Después este ídolo comenzó su tarea como entrenador, luego coordinador de inferiores y posteriormente, a manejar todas las categorías inclusive la Primera. De allí que, conoce a cada semilla que pasó por el plantel; incluso, aquellos refuerzos extranjeros fue después de haberles puesto el ojo seguirlos con lupa.

Sin dudas, aunque sin títulos académicos, es un Licenciado en el fútbol. Y por eso que desde la dirigencia se apoyaron en él, cada vez que hizo falta, cada vez que al equipo bodeguero le fue mal y se hundía en los campeonatos. Y él, a lo scout: siempre listo para sacar las papas del fuego.

Daniel Oldrá, junto a Nelson Ibañez, Nicolás Olmedo, Guillermo Franco y Marcelo Marcucci se harán cargo del plantel / Prensa Godoy Cruz.

Uno de los casos importantes fue en el 2008, cuando logró el segundo ascenso del Tomba de la B Nacional a Primera División. Reemplazó a Sergio Batista, que dejó la campaña a la mitad por su llamado para hacerse cargo de Argentina en los Juegos Olímpicos de ese año, en China. Oldrá tomó la posta, cuando el equipo que estaba cuarto, logrando una continuidad hasta obtener el subcampeonato de la B Nacional y subir directamente a Primera, detrás de San Martín de Tucumán.

Luego, estuvo en el inicio del torneo siguiente de la máxima categoría dejó pasados ocho encuentros, ya que -como dijo en reiteradas oportunidades- al ex defensor no le interesa ser entrenador del primer equipo aunque siempre estará para dar una mano. Y así fue.

Oldrá tuvo varios interinatos en la conducción del Expres durante la Primera División: Apertura 2008 (doce partidos), Apertura 2009 (un partido), Clausura 2012 (un partido), Libertadores 2012 (un partido), Inicial 2012 (un partido), Transición 2014 (cinco partidos), Campeonato 2015 (21 partidos), Copa Argentina 2015 (un partido) y Torneo 2018-19 (un partido). Y ahora, Liga Profesional 2023.

Daniel Oldrá es el técnico interino de Godoy Cruz.

Su resistencia a ser el entrenador oficial

Después de su basta experiencia y de haber demostrado en todo momento que él puede dirigir al equipo con éxito, este lunes, en conferencia de prensa y luego de la remontada del 4-4 frente a Lanús (segundo partido en la era post Traductor), el técnico ratificó que “no hace falta que me pidan que siga. Siempre voy a ayudar. Creo que Godoy Cruz merece otro técnico, hay muy buen plantel y hoy mismo lo demostraron.. No me seduce dirigir. Les daremos el tiempo a los dirigentes para que piensen tranquilos. Sabemos que tenemos dos partidos duros en muy poquito tiempo. Pero no me seduce dirigir. Si siempre he tenido algo bueno, es que sé cuales son mis limitaciones”.

Con respecto al equipo confió que “Godoy Cruz merece otro entrenador para que los muchachos sigan mejorando. Hay un gran plantel, hoy mismo lo demostraron. Son un grupo muy muy unido y con muchos jóvenes. Hoy metieron una cuota de grandeza y mucho huevo”. Y sentenció: “Seré interino hasta que decidan el próximo técnico”.

Oldrá y su salida de Godoy Cruz: "Yo pongo la cara por el club que amo"

Cómo sigue la agenda para el Tomba

La próxima fecha, la 13ra. de la Liga profesional tendrá un durísimo rival en Santa Re: Rosario Central, el sábado a las 20.30. El elenco rosarino se ubica tercero en las posiciones, a 6 puntos del líder absoluto, River Plate (30) y a 2 del escolta San Lorenzo (24).

Godoy Cruz, por su parte, y con los últimos 4 puntos positivos logrados con el “Gato” Oldrá y compañía, está a mitad de table (puesto 13) con 17 unidades. Por lo que remontar es el camino, aunque ahora con dos encuentros complicados.

El Tomba continuará como visitantes, ya que después de enfrentarse al Canalla en la próxima fecha, lo deberá hacer después ante Sarmiento en Junín.

El aguante de los hinchas al Gato en las redes sociales

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter

El aguante de los hinchas al Gato Oldrá. Foto: Twitter