Diego Flores bajo la Lupa: el futuro del DT de Godoy Cruz depende del resultado con Racing

Los resultados no lo vienen acompañando a Godoy Cruz Antonio Tomba, sumó tres derrotas en cinco fechas de la Liga Profesional (más dos victoria). Y pese a los cambios tácticos en busca de mejores resultados pero sin efectividad, se pone en dudas la continuidad del técnico Diego Flores.

Para el ex ayudante de Marcelo Bielsa ésta es su segunda temporada en el Tomba y, como pasó en la primera vez (2021/22), no da pie con bola. La falencia del Bodeguero no es más que la de carencia colectiva, pese a las individualidades que presenta. Esto se pudo ver reflejadas en las derrotas obtenidas por 1 a 0 ante San Lorenzo donde nunca logró un remate al arco; frente a Estudiantes de La Plata, sin variante ofensiva; y contra Rosario Central, con significativos errores defensivos.

Fútbol Liga Profesional, Godoy Cruz Antonio Tomba vs Estudiantes de la Plata en el Estadio Malvinas Argentinas Foto: José Gutierrez / lLos Andes Foto: José Gutierrez

Por lo que será clave cada función en el equipo de Diego Flores ante Racing, este lunes a las 17, en el Malvinas Argentinas. Una reacción lo podría salvar para continuar remontando, ya que el torneo recién se inicia y el Tomba acumula 6 unidades ubicándose 18vo. en las posiciones. Mientras que su rival de turno, le lleva 2 más y está décimo.

Y de querer dar una chance más, por parte de los dirigentes, la prueba siguiente será determinante ya que River Plate lo pondrá a prueba en el Monumental, por al fecha 7, el sábado 11.

Por el momento, el torneo de la LPF está reñido, lo cual da esperanzas a muchos equipos incluyendo a Godoy Cruz. Los líderes del campeonato son hasta el momento: Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, Lanús, River Plate y San Lorenzo, todos con 12 puntos; un poco más abajo están Huracán con 11, y después otro grupo con 10, como Boca, Newell’s, Central y la mencionada Academia.

Y si bien es cierto que el Expreso de Flores está en otro pelotón de mitad de tabla hacia abajo, y que al hincha le gustaría verlo en el top ten al menos, nada se puede predecir aún porque a este campeonato le queda una eternidad (son 27 fechas) y todo puede cambiar.

Proponen a Marcogiuseppe como sucesor de Flores

Entrenamiento de Gimnasia, El Lobo del parque se preparara para la revnacha contra Estudiante de Caseros. Luca Marcogiuseppe Foto: Mariana Villa / Los Andes Foto: Mariana Villa

Los hinchas de Godoy Cruz ya se están inclinando por el ex Gimnasia Luca Marcogiuseppe, quien supo llevar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza a la pelea por el ascenso, en la Primera Nacional del año pasado. Llegó a semifinales, perdiendo en el partido de vuelta frente a Estudiantes de Caseros por 1-0; y después de eliminar en un durísimo partido a Independiente Rivadavia en el clásico del Parque, en cuartos de final.

Pese a esta propuesta que a muchos tienta verlo en la Bodega, los dirigentes estarían también barajando otros posibles reemplazantes de Diego Flores, no revelados. Aunque se mencionó en redes sociales que Abel Balbo, dejó de ser el entrenador de Estudiantes de La Plata.