Luego de la derrota que sufrió Godoy Cruz frente a Arsenal de Sarandí de local, el técnico del Tomba, Sebastián Méndez volvió a dialogar con los medios una vez finalizada el entrenamiento de este martes en Coquimbito.

Méndez remarcó la jugada polémica cerca del final dando su punto de vista desde el juego: “Entendí que esa jugada era penal. Después lo volví a ver y sigo sosteniendo lo mismo, pero ya está. Mas allá de eso, arrancamos el partido muy bien. Hicimos muy buen primer tiempo, salvó su gol y alguna jugada. Nos fuimos al descanso merecidamente abajo. Después nos costó mucho el partido”.

//Mirá también: Mirá los goles: Arsenal se impuso 3 a 2 a Godoy Cruz

En relación a la inestabilidad defensiva que transita la defensa bodeguera, expresó: “Teníamos que tener la misma paciencia con la que veníamos jugando. Dentro de esa paciencia también está el seguir defensivamente sólido. No dejar espacios en ataque y sostener el ataque. Tuvimos desatenciones que se te hacen cuesta arriba después”.

Datos defensivos y jugar de local

Godoy Cruz recibió 20 goles en 9 partidos y está último en esa tabla, pero convirtió 15 y es uno de los equipos que más tantos marcó.

Respecto al contexto y todo lo que conllevó la vuelta a casa, comentó: “Lo que te tiene que producir volver al Gambarte son todas cosas buenas. No fue un determinante para perder el partido, ni mucho menos. Primero por qué sonaría a excusa, y es muy berreta. A mí las excusas no me gustan, pero tuvimos desatenciones. Me dio pena el resultado al final por qué se el esfuerzo que hizo la dirigencia y la gente para terminar de pintar. El triunfo iba a hacer para todos los que colaboraron”.

Para cerrar, manifestó: “Tendríamos que habernos quedado con un empate, pero esto no es merecimiento, es ejecutar y fallamos. Duele la parte del esfuerzo de la gente, que dejó la cancha de esa forma para que juguemos”.