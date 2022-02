Durante el domingo por la noche la periodista y Comunicadora Social, Anita Negri, denunció en su cuenta personal de Twitter que había sido estafada al “estilo gigolo”. La mujer lo había acercado hasta su domicilio y él le robo la billetera. La dirección que el hombre le había dado no era la de donde actualmente reside.

El hombre que estafó y se aprovechó de la solidaridad de la periodista es Facundo Ríos. Ellos se conocieron en un bar de la Alameda. Después de haber estado hablando durante la noche salieron del establecimiento para hablar.

Pasaron por el Parque Central para seguir la conversación y cerca de las 7.30 ella se ofreció a llevarlo hasta su vivienda, ya que estaba con movilidad. “Ríos todo el tiempo se mostro respetuoso y muy amable, expresó interés por mi con halagos, me hablo de su vida privada”, comentó la comunicadora en su hilo.

El hombre le pidió que lo dejara en la esquina de 25 de mayo y Cadetes de Aeronáutica del departamento de Las Heras. “Señaló que vivía en Cadetes de Aeronáutica al 127. Antes de bajar del auto me pidió mi teléfono y un beso a lo que accedí”, comentó.

“En ningún momento me amenazó ni me violentó. Circulé dos cuadras y me paré en el semáforo, de di vuelta y pude notar que mi cartera estaba abierta en el asiento trasero y me faltaba la billetera. Me bajé del auto y empecé a buscarla por todos lados, pero no la encontré así que me volví al lugar”, continuo en su hilo de Twitter.

Luego de eso la mujer toco timbre donde él supuestamente vivía, pero le dijeron que no vivía allí. Llamó a la policía y a una amiga para que la ayudara. Entre las dos lo llamaron y enviaron mensajes, pero él rápidamente las bloqueó a ambas.

Con intenciones de realizar la denuncia la periodista se encontró con que la página del Sistema Judicial de Mendoza estaba caído por la mañana, por lo que pudo realizar la denuncia recién por la tarde.

En su billetera, tenía $1500 y 100 dólares. Además, estaba su DNI, licencia de conducir, carnet de obra social, tarjetas de débito y crédito. Además del tiempo y dinero que la mujer deberá perder en recuperar todo remarco: “Ríos abuso de mi confianza, de mi buena onda, me robó en mi propio auto cuando yo intentaba de hacerle un favor de acercarlo a su casa”, concluyó.