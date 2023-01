Enzo, el bebé mendocino que necesita un casco especial para poder vivir.

Desde su nacimiento, los padres de Enzo Julián, lucharon por encontrar un diagnóstico para su hijo. Luego de consultar a varios médicos recibieron la noticia: el pequeño oriundo de Tupungato sufre de Plagiocefalia. Con el anhelo de encontrar el tratamiento adecuado, esta familia necesita de la ayuda de todos para poder costear un casco órtesis craneal para ayudarlo a corregir su cabeza.

En un principio, los padres de Enzo notaron algo raro, como que su cabecita era plana en la parte posterior y su cerebro crecía hacia los costados, pero los médicos le restaron importancia.

Cuando ambos consultaron en el hospital brindado por la obra social les dijeron que el uso del casco era opcional, por lo que los meses pasaron. Después de esta primera consulta, llegaron a las manos del especialista que lo trata ahora y vio que las consecuencias si no empezaba con el tratamiento eran grandes.

Así, recién el 28 de diciembre, Enzo fue diagnosticado y les avisaron que de manera urgente necesitaba un casco adaptado llamado órtesis craneal para poder corregir su cabeza y evitar futuras consecuencias.

“Debería tenerlo colocado todo el día desde que tiene tres meses, pero hoy tiene casi un año y perdimos ese tiempo en parte por no haber dado en la tecla con los médicos. Enzo puede perder audición y tener problemas en la mandíbula, para masticar y tragar si no comienza a utilizar el casco”, comentó a Vía Mendoza Tania Salinas, la madre del pequeño.

Enzo Julián Sánchez nació con una anomalía en el cráneo y necesita un casco especial. Foto gentileza.

Si bien la familia cuenta con la obra social de los empleados públicos de Mendoza, ya que el padre del pequeño es efectivo policial, ya fueron notificados que la misma solo cubre el 50% del costo, por lo que la otra mitad debe salir de sus bolsillos.

“Cómo padres nos sentimos muy mal al ver que no podemos solucionar esto por nuestros propios medios. Desde la obra social nos han dicho que ellos nos tendrían que cubrir el 50% del casco, pero todavía no hemos recibido el llamado de esta para que nos digan el verdadero monto. Nosotros estimamos que está en $450.000, pero como puede ser un poco más o menos. Rogamos que sea menos para poder cubrir esos gastos”, recalcó Tania quien consiguió trabajo en una verdulería de su localidad para empezar a ahorrar la plata necesaria.

El pequeño fanático de River Plate, que lleva su nombre en honor a Enzo Pérez, Enzo Ferndández y Julián Alvarez apela a la solidaridad de todos. Hasta ahora no han tenido respuesta ni solución por parte de la obra social, ya que es un largo proceso burocrático que deben enfrentar

Cómo ayudar a Enzo Julián

Entre las actividades que se realizarán habrá un espectáculo de destrezas criollas el próximo 5 de febrero, a las 9, en el predio Arredondo, calle El Álamo.

Será con entrada libre y gratuita y habrá rifas, servicio de cantina, juegos de tachos, doble ocho, poroto, boliada y criollo, todo organizado por la agrupación gaucha “El Cencerro”.

Cualquier persona que quiera ayudar se puede comunicar al 2622310380. También se pueden realizar donaciones monetarias a la cuenta de Tania Salinas, la madre de Enzo.

Alias: cefisalinas

Cbu: 0000003100038590938012

Enzo, el bebé mendocino que necesita un casco especial para poder vivir. Foto: Gentileza

Qué es la Plagiocefalia y qué consecuencias tiene

Según los especialistas médicos, la plagiocefalia postural es la anomalía craneofacial más común y consiste en un aplanamiento del occipucio del niño con asimetría facial.

En el caso de Enzo Julián, su carita tiene forma de V y el médico dijo que debe utilizar el casco todo el día para corregir la forma. Si el pequeño no usa el casco, dentro de 1 o 2 años, podría perder la audición y tener problemas en la mandíbula.

En este momento el pequeño asiste a una kinesióloga que le hace masajes, ya que tiene la espalda y cuellos con contracturas, lo que hace que no gatee, no se pare, no gire en la cama ni pueda estar de costado ni boca abajo porque le duele.

“Enzo es un bebé amado y soñado”, cuenta Tania, orgullosa al recordar que es muy querido en su comunidad y concluye: “Agradezco a toda la gente que nos está ayudando con tanto amor y solidaridad, sé que con fe y solidaridad podemos”.