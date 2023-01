Llamado a la solidaridad: mendocina sufrió un accidente, perdió la vista de un ojo y necesita ayuda para operarse

Valeria Paparini (43) es una mendocina residente de Godoy Cruz que perdió la vista en su ojo izquierdo hace 9 años en un accidente vinculado al uso de pirotecnia. Ahora, la salud de su ojo derecho está en juego y para poder salvarlo debe someterse a una cirugía muy costosa que no puede solventar. Es por eso que decidió hacer un llamado a la solidaridad para recaudar el dinero necesario para operarse y evitar la ceguera total.

La cirugía se llevará a cabo el próximo 18 de enero y tiene un costo de $1.000.000. Los ingresos de ella y su familia no son suficientes para poder costear la intervención; sin mencionar que además del monto requerido, necesitará más dinero para el postoperatorio y medicamentos, entre otros gastos médicos. Es por esto que Valeria necesita de la ayuda de todos.

Ella es Valeria perdió la vista de su ojo izquierdo hace 9 años en un accidente con pirotecnia. Foto: redes sociales

Conocé la historia de la mendocina que lucha para no perde la visión

Valeria es el sostén económico de su familia, la cual conforma con sus dos hijas. Todos los ingresos del hogar los provee ella con su oficio de peluquera. Trabaja en domicilios y, en paralelo, en un salón de belleza. Hace 9 años, un desafortunado accidente hizo que perdiera la visión de un ojo y que su trabajo y estilo de vida cambiaran rotundamente.

Valeria junto a sus dos hijas. Foto: redes sociales

Para salvar su vista, Valeria debe someterse a una cirugía en su ojo sano el próximo 18 de enero en una clínica privada. La operación es de $1.000.000 sin contar otros gastos postoperatorios. Dejando el pudor y la vergüenza de lado, Valeria se armó de valor y decidió pedir ayuda a través de sus redes sociales para, poco a poco, juntar el dinero necesario y superar este momento tan delicado.

Cómo ayudar a Valeria, la mendocina que necesita dinero para operarse

Por medio me flyers, videos y una carta abierta en Facebook, la historia de Valeria se volvio viral. Sin embargo, todavía no logra recaudar el monto total de la operación.

“Hola, mi nombre es Valeria Paparini, tengo dos hijas, soy peluquera, trabajo unos días en un salón y hago domicilio. La situación económica actual no favorece a nadie!! Además, soy sostén de familia, y mi única fuente de ingreso es mi trabajo. El mismo como ustedes saben depende de mi vista, de mis ojos”, publicó en sus redes sociales.

Estos son los datos de las cuentas a dónde se le puede transferir a Valeria Foto: Redes soc

“Hace 9 años sufrí un accidente con pirotecnia, el cual estoy tratando de arreglar a través de la Justicia, pero los tiempos son lentos. He tenido varias cirugías reconstructivas y me han salvado la vida. Tuve la posibilidad de sufrir una enfermedad que conllevaba a la ceguera, la cual milagrosamente después de estudios desapareció. Hoy día puedo tener la posibilidad de operarme el 18 de enero para poder salvar mi ojo y por consecuencia el otro, colocándome una lente especial”, contó Valeria.

“Con mi trabajo, y la ayuda de mi familia, no llego a cubrir los costos de la operación, estudios, postoperatorio y demás gastos, por eso apelo a la solidaridad de quien pueda, para que me ayuden a no perder mi vista, mi ojo y poder seguir trabajando, viendo y sosteniendo a mis hijas”, expresó Valeria a través de Facebook. También contó que el encargado de su operación es el doctor Grass de la Clínica Centro Visión.

Para poder colaborar con Valeria, sus datos son: