Enojo y decepción con el Chaqueño Palavecino en Lavalle: llegó “para nada bien” horas más tarde al Festival del Cosechador

Se realizó, como hace 30 años, el Festival del Cosechador en Gustavo André, Lavalle. Y el Chaqueño Palavecino se encargó del cierre de la gran fiesta de los lavallinos. Pero lo hizo más de dos horas después de la hora programada, causando la decepción y enojo del público.

Otra vez el artista salteño dio de qué hablar. Una vez más llegó muy tarde y muchas de las personas que lo esperaba se tuvo que retirar sin poderlo disfrutar. Otras que sí lo hicieron quedaron defraudadas por la acción del artista que además no ofreció lo mejor de si, y en varias ocasiones sus músicos lo salvaron del papelón. El enojo se expresó en las redes sociales, durante el festival, por lo que las autoridades de la organización salieron a pedir disculpas.

La presencia del salteño estaba prevista para las 0:30 y recién hizo su aparición pasadas las 2.30 de la madrugada del lunes. Y lo hizo no en las condiciones más lúcidas e incluso, su recital duró poco más de una hora. El Chaqueño se apoyó permanentemente en sus músicos y fueron ellos quienes levantaron el show. En otro momento dado, el Chaqueño invitó a subir a Daniel “El Negro” Ferreyra quien fue el que animó a la concurrencia, que aguantó hasta el final.

“Una vergüenza”, “no se le entendía nada”, “lo salvaron los músicos”, fueron algunos de los cientos de mensajes en las redes, que fueron reiterativos. E incluso la periodista de Canal 9, quien fue presentadora del Festival, Laura Red Masud, fue una de las que lo escrachó en su red social.

Por su parte, este lunes, comisión directiva del Festival del Cosechador emitió un comunicado pidiendo disculpas por todo lo sucedido y habló de “situaciones ajenas a esa comisión”.

Comunicado de la Comisión del festival del Cosechador por la actuación del Chaqueño Palavecino. Foto: Facebook

Qué dijo Laura Red Masud

Indignadísima la periodista expresó, mediante un video en su cuenta de Instagram que “apareció a las 2.30 de la mañana y no estaba para nada bien (indicando con una seña que el cantante había subido alcoholizado al escenario). Subieron los músicos pero nadie sabía nada de él. Estoy enojada y un poco con bronca porque sé lo que trabaja la Comisión pensando en los artistas. Imagínense los nervios, la gente esperando del otro lado, nosotros (por los locutores) estirando porque era el último artista. Había una grilla preparada... decía que hubo artistas que de muy buena onda volvieron a salir al escenario”, explicó la comunicadora.

“Después dio un show... sin palabras. Sé que muchos están enojados con la Comisión pero no tuvieron nada que ver. Fue este hombre que, a pesar de su trayectoria, su nombre y experiencia no estuvo a la altura. Y no le importó nada, las personas que se tenían que levantar a trabajar, la mayoría cosechadores... pero bueno, ya está. Lo dije”, finalizó.