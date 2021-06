La subsecretaria de Educación Graciela Orelogio desestimó que los/as estudiantes de nivel secundario pasen a clases virtuales, al menos no por ahora, algo parecido ha había sugerido hace al menos dos semanas el Director General de Escuelas, José Thomas.

//Mirá también: Maipú ofrece test vocacionales para estudiantes secundarios

“Se está evaluando la virtualidad en secundaria o en los últimos dos años, especialmente, en las urbanas y dependiendo de la evolución de la pandemia. Siempre señalo que dar virtualidad a alumnos/as mayores de 15 años con una gran cantidad de otras actividades abiertas y disponibles para hacer es simplemente cambiar de lugar, no garantizar que se queden en sus casas”, dijo Thomas el pasado 28 de mayo.

Orelogio en declaraciones a Radio Andina FM 90.1 la funcionaria fue categórica en el tema al señalar que la virtualidad en el nivel secundario “hoy está descartada”.

“No sabemos la semana que viene pero hoy sí podemos decir que no serán virtuales porque varios motivos: no se han incrementado los casos en la secundaria, se mantienen estables y a eso le sumamos que hace 15 días atrás nuestra preocupación era que los docentes de este nivel no estaban vacunados y hoy prácticamente lo están. Entonces, el panorama ha mejorado dentro de la escuela por lo que actualmente no hay ninguna necesidad de llevar la secundaria a la virtualidad”, expuso Orelogio.

//Mirá también: La DGE no adelantará las vacaciones de invierno si continúa este escenario epidemiológico

La Subsecretaria de Educación también se refirió a las vacaciones de invierno y afirmó que no se ha decidido por el momento adelantarlas pero que “probablemente”, se extiendan por una semana más como en el receso invernal del 2020. Fuente Sitio Andino