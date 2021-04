Durante la última oscura y triste dictadura militar (1976 - 1983), 33 ciudadanos y ciudadanas de Las Heras desaparecieron. Y mientras la lucha por Memoria, Verdad y Justicia se mantiene más viva que nunca; la Municipalidad de Las Heras inauguró este sábado por la mañana un Espacio para la Memoria en El Challao. A modo de recuerdo y para honrar a estas 33 personas, en la rotonda Hilario Cuadros (Boulogne Sur Mer y Regalado Olguín) se plantaron 33 árboles, uno por cada uno de los lasehrinos y lasherinas desaparecidos y desaparecidas.

Los familiares de las personas detenidas desaparecidas durante esta oscura época por razones políticas, personas que estuvieron privadas de su libertad en aquellos años, representantes de organismos de Derechos Humanos y Movimientos Ecuménicos, entre otros, participaron del emotivo acto de inauguración; y fueron acompañados por el intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

Del emotivo acto participaron ex presos políticos y familiares de los 33 lasherinos y lasherinas desaparecidos. Foto: Municipalidad de Las Heras.

Además de los 33 forestales -que representan simbólicamente la presencia de cada uno de los desaparecidos y las desaparecidas-, el Paseo de la Memoria consta de un Memorial con dos tótems verticales donde se pueden leer las palabras “Memoria, Verdad y Justicia” .

Presentes, ahora y siempre

“Es el arte el mejor homenaje para ellos, no olvidarlos. Agradezco al municipio por este homenaje y quiero que se conserve por siempre, que todos ayudemos a conservarlo, para que estén siempre vivos, para el recuerdo y la memoria”, declaró la reconocida artista mendocina Vilma Rúpolo, ex presa política durante la dictadura.

El camino donde se ubican los árboles fue recorrido durante la mañana de hoy por Orozco, junto a familiares y ex presos políticos; mientras sonaba -en una versión con flauta traversa- una emotiva versión de La Cigarra, de María Elena Walsh.

“Hace algún tiempo alguien dijo ‘podrán cortar todas las flores, pero no detener la primavera’. Esto es una ‘primavera’ por ellos, por los que no están. Hoy, al llegar acá, me encontré con otros que hace mucho no veía, con quienes compartimos celdas, alegría, tristezas. Quienes están en estas placas eran pibes, pibas, alegres, que amaban y que fundamentalmente creían en una sociedad mejor. No sólo tenemos que recordar sus nombres, sino también por qué hoy no están, por esos sueños, por las utopías y lo que quisieron construir”, manifestó emocionado Eugenio Parisi, ex preso político.

Como símbolo de renacimiento y esperanza, se plantó un ejemplar de Ginkgo Biloba; un árbol que volvió a brotar luego del estallido de la bomba en Hiroshima en Japón. Foto: Municipalidad de Las Heras

Del acto también participó la Orquesta Estable de la Municipalidad de Las Heras, que rindió un homenaje musical, luego de que el locutor nombrara fuerte y claro a cada uno de los 33 desaparecidos lasherinos.

“Quienes pasaron por esa época y hoy están aquí acompañándonos; tienen la memoria viva, presente, ahora y siempre. Esa memoria que hay que rescatar, porque un pueblo que olvida es un pueblo que vuelve a caer en esos errores y eso no puede volver a pasar nunca más”, reflexionó Orozco.

También durante el acto, y como símbolo de renacimiento y esperanza para que haya justicia y paz, se plantó un ejemplar de Ginkgo Biloba; un árbol que volvió a brotar luego del estallido de la bomba en Hiroshima en Japón, y que hoy ya custodia el memorial.