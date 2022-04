Una vez más el Zonda se hizo sentir en Mendoza, con fuertes ráfagas de viento que alteraron la rutina de miles de mendocinos, principalmente de estudiantes y docentes. A última hora del lunes, el Gobierno escolar anunció la suspensión de las clases en el turno mañana, lo primero que se comentó en Twitter.

Muchos celebraron la suspensión, porque no tenían que ir a a la escuela, la universidad o al trabajo, pero algunos padres se quejaron porque no sabían qué hacer con sus hijos, ya que sus trabajos no se suspendían por Zonda.

Ahí otro de los reclamos de los usuarios, que siempre reflota en estos momentos, y es justamenta el hecho de que en estos casos solo se tengan en cuenta la suspención de clases y actividades recreativas, pero no laborales.

Esos reclamos y muchos más se hicieron sentir en la red social del pajarito, a tal punto que “Zonda” fue tendencia durante toda la jornada. Y por supuesto gracias a los mendocinos que no dudaron en opinar durante todo el día al respecto, a favor y en contra de las medidas, y del viento en sí.

La película 'Granizo' se transformó en memes por el descenso al llano del viento.

Los primeros en hacerse notar fueron los memes, con los que de alguna forma se “burlaron” del Gobierno y la Dirección General de Escuelas. Uno de los que salió a hablar fue el meteorólogo Federico Norte, quien resaltó que habían anunciado que el descenso del viento al llano iba a ser después de las 14 de este martes 26 de abril.

Es que durante la mañana y parte del mediodía, no hubo rastros de viento. A raíz de ésta situación, muchos se quejaron de la suspensión. Y otros se plantearon por qué no implementaron las clases virtuales, las que estuvieron vigentes en gran parte de la pandemia.

Los memes del viento Zonda que no bajó por la mañana en Mendoza. Foto: Captura de Twitter.

El Zonda bajó y Twitter explotó

El Gobierno tomó la decisión cerca de las 12 del mediodía de suspender las clases en el turno tarde y lo mismo hicieron con el turno vespertino y noche. Una decisión acertada, ya que alrededor de las 14 comenzaron a hacerse sentir las primeras ráfagas en diferentes puntos de la provincia.

En redes, deseos, quejas, agradecimientos y todo tipo de comentarios se leyeron durante toda la jornada. “Bueno gracias zonda por cancelar las clases pero ya son las 7 de la tarde vamos cortando que me explota la cabeza”, “Qué tiene en la cabeza la gente que sale a pasear con ZONDA”, “Viento zonda de mierd... me cagaste la salida con mis amigas”, fueron algunos.

Intensas ráfagas afectaron gran parte de la provincia. Foto José Gutiérrez

“Acá todos festejando el Zonda por no ir un día a clases. Yo llorando porque el mismo Zonda no me dejó ver este partidazo. Ta que lo parió”, “Que lindo el zonda!! *se le corta la luz y el agua*”, “Que conste q yo quería estudiar, pero el viento zonda me cortó el internet”, twittearon otros usuarios.