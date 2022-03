Con la adrenalina a pleno, ya se palpita la segunda edición del Triatlón Cross de Mendoza, prueba que se disputará el sábado 19 en el Parque General San Martín.

La competencia para los atletas comenzará con 750 metros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote, que incluye una categoría participativa y de postas. Para inscribirse hace click aquí

Triatlón Cross Mendoza Foto: Triatlón Mendoza

La largada será en el Parque General San Martín, con llegada en el Parque Deportivo de Montaña y los atletas deberán recorrer un circuito que incluye 750 metros de nado que serán en el lago del Parque San Martín.

Al salir del agua y retirar la bicicleta del parque cerrado ubicado en el Rosedal, deberán recorrer 3 km en asfalto hasta conectar con el Parque Deportivo de Montaña, donde se completará un nuevo circuito muy divertido y menos técnico que la primera edición. También habrá un segundo parque cerrado en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde quedarán las bicicletas para completar los 5K de trote.

Prueba Sprint: estará incorporada el Triatlón Cross Participativa (la mitad del recorrido) con 250 m de nado, 10 km de bicicleta y 3 km de trote. Y también participará la categoría de posta de tres integrantes, donde cada uno participa en una disciplina.

Protocolo Seguridad e Higiene

Las medidas necesarias para respetar los requisitos de prevención, distanciamiento social e higiene por la pandemia Covid-19, durante las pruebas son fundamentales respetarlas al momento de cada prueba para preservar la salud y seguridad de todos los atletas, colaboradores y espectadores, siguiendo las recomendaciones de la Ministerio de Salud de Mendoza y OMS.

Responsabilidad individual del atleta

Los participantes deben: Utilizar barbijo o tapabocas durante toda la instancia previa y post competencia. Como así también no podrán permanecer descalzos en las zonas de esparcimiento y acceso. Mantenerse al menos a dos metros de distancia de otras personas. Lavarse frecuentemente las manos. Evitar darse la mano o abrazarse. Evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos. Estornudar o toser en el pliegue del codo. En caso de tener síntomas (dolor de cabeza, malestar, fiebre, tos, etc.), no concurrir a lugares públicos. Queda prohibido compartir equipos, en especial botellas de agua y vasos.

Responsabilidad del personal: Todos los voluntarios, oficiales técnicos, colaboradores y cualquier otro personal acreditado deben mostrar un comportamiento modelo a seguir.

La inscripción incluye: 1 par de medias SOX, Chip retornable de uso y devolución obligatoria. Número identificatorio de participante de uso obligatorio. Número identificatorio para casco de uso obligatorio. Número identificatorio para bicicleta. Medalla Finisher. Hidratación. Frutas. Servicio de seguridad. Cobertura seguro competidor. Asistencia médica ambulancia. Obsequio de empresas auspiciantes. Cronometraje. Controles, servicio médico. Parque cerrado de ciclismo