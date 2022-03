Con los objetivos claros, María Celia Tejerina, la doble windsurfista olímpica estará presente en la 2° fecha del Argentino de Windsurf Clase Iq Foil, que se desarrollará desde el 18 al 20 de marzo en el Dique Potrerillos.

Celia Tejerina competirá en el Argentino de Windsurf Clase Iq Foil que se desarrollará en Potrerillos. Foto: Redes Sociales

Claro que el desafío recién comienza y es todo aprendizaje en la nueva Clase Iq Foil que será oficial en los Juegos Paris 2024, pero para ello, Celia Tejerina, a sus 27 años cuenta con la experiencia olímpica de los Juegos Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 (desarrollado en el 2021 por la pandemia), donde compitió en la Clase RS:X, pero ahora lo hará en la nueva Clase que vuela: Iq Foil.

Celia habló de su debut en la nueva modalidad, que tendrá al Dique Potrerillos como escenario, donde se disputará la 2° fecha de Iq Foil del ranking argentino: “Será mi primera fecha en esta nueva categoría olímpica, por lo que es de gran importancia, y me significará seguir sumando experiencia a este proceso de cambio, transición y adaptación”, remarcó.

La atleta olímpica mendocina viene entrenando en lo físico, pero su puesta apunto, en la nueva modalidad es clave para el futuro. “Ahora estoy enfocada en aprender y descubrir la nueva técnica en esta nueva tabla, donde me han ayudado mucho Juani Caleau, Fernando Consorte y la familia Almenara, y de esta forma poder avanzar un poco más rápido en este proceso”, confirmó Celia Tejerina.

Sobre las diferencias en la tabla, detalló que “la diferencia con la clase olímpica anterior RS:X y esta nueva, Iq Foil, sobre todo es que le han agregado al windsurf esto último que sería como una herramienta, un accesorio que es el foil, que hace que la tabla se eleve”.

Luego, agregó: “Cuando uno comienza a tomar velocidad la tabla se eleva y va sobre el agua. Esto hace que la modalidad sea bastante diferente, por un lado, vas mucho más rápido, con menos viento ya adquirís mayor velocidad y obviamente con más viento también, porque no tiene fricción la tabla sobre el agua”.

Windsurf Clase Iq Foil, donde la tabla cuenta con modificaciones y se eleva tomando mayor velocidad. La modalidad debuatrá en Paris 2024. Foto: Starboard

Detalles de Clase Iq Foil

La tabla: iQFOIL 95: es la tabla para foil con el mejor rendimiento que puede navegar contra y a favor del viento. Cuenta con una manga de 95 cm de ancho lo que le da más estabilidad, diseñada para despegarse del agua con sólo 6 nudos de viento. Eficaz con vientos ligeros y controlable a altas velocidades.

El Foil: es la última creación que el windfoil incluye el nuevo fuselaje 115 plus y un fuselaje adicional de 95 cm Plus. La versión Plus te permite variar el ángulo del estabilizador para conseguir mas velocidad o estabilidad a cualquier velocidad. El mástil del foil es el mas rígido y eficiente que puedas haber probado nunca.

Aletas: cuenta con una aleta de 68 para la categoría de hombre y 66 cm para mujeres.

La vela: las velas para esta nueva modalidad olímpica son: hombres: Severne HyperGlide Olympic 9.0 m2 y mujeres y jóvenes: Severne HyperGlide Olympic 8.0 m2

Mirá cómo los detalles de Iq Foil la nueva clase que debutará en Paris 2024

Fuente: Deportes Mendoza.