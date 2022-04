El accidente del pasado 22 de marzo, había dejado a Andrea Morales internada en el Hospital Central. Después de 20 días de espera por su mejoría, la joven falleció este 13 de abril a la madrugada. Su novio, Osvaldo Sandez, le dedicó un emotivo adiós en redes.

“Hoy es el peor día de mi vida, un día que nunca voy a olvidar, el cual me va a pesar toda la vida. No entiendo cómo la vida me arrebató lo más preciado para mí”, afirma en su posteo Osvaldo.

El primer posteo tras conocer el fallecimiento de Andrea. Foto: Facebook

La publicación fue hecha a las 03:21 de la madrugada, tras enterarse de que su compañera de vida se había ido. El joven lo compartió con una foto de ella y le encomendó a Dios para que la reciba “en la gloria”.

El novio de Andrea no pasó un día sin subir cosas a las redes para que sus allegados y familiares pidieran por su recuperación. También participó de las marchas anteriores para pedir justicia por los amigos fallecidos, Pablo y Daiana.

Tras enterarse de la muerte de su novia, ese mismo día cambió su foto de perfil por una cinta de luto con el nombre de Andrea Morales.

Andrea y Osvaldo. Foto: Facebook

En horas de la mañana del miércoles, Osvaldo publicó un agradecimiento por lo mensajes que recibió. “Me gustaría agradecer a todos los que se preocuparon, los presentes y los que estuvieron virtualmente, no voy a contestar mensajes así que éste es uno general que mando a todos los que están sintiendo la partida de mi hermosa reina; ella descansa en paz al costado de Dios, junto a Pablito y Daiana”.

En esa misma publicación expresó también el deseo de que se haga justicia por las tres personas que fallecieron en el accidente protagonizado por Jorge Díaz, luego de que los atropellara con su auto en la rotonda de El Challo.

Horas más tarde, el joven siguió recordando a su novia con un doloroso mensaje: “Te he perdido amor de mi vida y siento cómo todo minuto a minuto es peor. Hace unos días estaba cansado de ese hospital, de la gente que llegaba accidentada, de los ruidos de los micros, las idas y vueltas, y hoy daría toda mi vida por ir una vez más a ver al amor de mi vida en ese hospital”.